DPL 2025 Match 39 Result : मनी ग्रेवाल की हैट्रिक, किंग्स ने राइडर्स को हराया

डीपीएल 2025: सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 62 रन से हराया
Aug 28, 2025, 06:03 AM
डीपीएल 2025 : मनी ग्रेवाल की हैट्रिक, किंग्स ने राइडर्स को हराया

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) के 39वें मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने बुधवार को ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 62 रन से जीत दर्ज की।

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने छह विकेट खोकर 155 रन बनाए। इस टीम को 25 के स्कोर पर कौशल सुमन के रूप में बड़ा झटका लगा। सुमन 11 गेंदों में महज नौ रन बनाकर आउट हुए।

 

इसके बाद आर्यवीर सहवाग 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में चार चौके शामिल थे। कप्तान जोंटी सिद्धू दो रन से ज्यादा टीम के खाते में नहीं जोड़ सके।

 

किंग्स 48 रन तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से युगल सैनी ने जसवीर सहरावत के साथ चौथे विकेट के लिए 74 रन जुटाते हुए टीम को संभाला। युगल सैनी 32 गेंदों में दो छक्कों और पांच चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जसवीर ने 35 गेंदों में नाबाद 37 रन जुटाए।

 

विपक्षी खेमे से रौनक वाघले ने सर्वाधिक दो शिकार किए, जबकि रोहित यादव, मयंक रावत और अखिल चौधरी को एक-एक सफलता हाथ लगी।

 

इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम 16 ओवरों में महज 93 रन पर सिमट गई। इस टीम को महज 6 रन पर सुजल सिंह (1) के रूप में झटका लगा। तीसरे ओवर की अंतिम तीन गेंदों पर क्रमश: हार्दिक शर्मा (4), शिवम त्रिपाठी (0) और अनुज रावत (0) को आउट करते हुए मनी ग्रेवाल ने हैट्रिक पूरी की।

 

यहां से राइडर्स की टीम संभल नहीं सकी। अर्पित राणा 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रौनक ने 19 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। 10वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अखिल चौधरी ने 22 गेंदों में सर्वाधिक 26 रन बनाए।

 

विपक्षी टीम के लिए मनी ग्रेवाल ने चार ओवरों में 23 रन देकर सर्वाधिक पांच शिकार किए। उनके अलावा गविंश खुराना ने दो विकेट चटकाए।

 

 

 

