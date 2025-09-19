खेल

चयनकर्ता पद के लिए साक्षात्कार देने वालों में प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह, अमय खुरासिया का नाम शामिल

Sep 19, 2025, 01:41 AM

नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)। गुरुवार को क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के लिए साक्षात्कारों का दौर चला। यह सीनियर पुरुष, सीनियर महिला और जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चयन समितियों में सात रिक्त पदों को भरने के लिए था। पिछले महीने, बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष समिति में दो, सीनियर महिला पैनल में चार और जूनियर पुरुष समिति में एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

सीनियर पुरुष टीम के रिक्त चयनकर्ताओं के पदों के लिए पूर्व भारतीय खिलाड़ी आर.पी. सिंह, प्रज्ञान ओझा और अमय खुरसिया का साक्षात्कार लिया गया।

पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने भी समिति के सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। आईएएनएस के मुताबिक प्रवीण को अंतिम समय में आवेदन करने के लिए कहा गया था। यह भी पता चला है कि दक्षिण क्षेत्र से शरत की जगह लेने के लिए प्रज्ञान ओझा सबसे आगे हैं, लेकिन मध्य क्षेत्र से इस पद के लिए सिंह और खुरसिया के बीच मुकाबला हो सकता है।

जूनियर पुरुष चयन पैनल में एकमात्र रिक्ति के लिए भी शरत का साक्षात्कार लिया गया और अगले साल होने वाले अंडर-19 विश्व कप से पहले, तिलक नायडू की जगह समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके चुने जाने की संभावना है। शरत उस समय मुख्य चयनकर्ता थे, जब भारत ने वेस्टइंडीज में 2022 अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था।

महिला चयनकर्ताओं के संदर्भ में, आईएएनएस को पता चला है कि अमिता शर्मा, श्रवणथी नायडू, अनघा देशपांडे और डायना डेविड का साक्षात्कार लिया गया था। यह भी पता चला है कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कोच पूर्णिमा राव, ममता माबेन, रजनी वेणुगोपाल और बिंदेश्वरी गोयल भी आवेदकों की सूची में शामिल हैं।

गुरुवार को उनके साक्षात्कार हुए या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई हैष। पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा के भी महिला चयन पैनल में जगह बनाने के लिए आवेदन करने की चर्चा थी, लेकिन बाद में सूत्रों ने पुष्टि की कि उन्होंने आवेदन नहीं किया है।

दो सदस्यीय सीएसी बीसीसीआई को अपनी सिफारिशें सौंपेगी, जिसमें सफल आवेदनों के अंतिम नामों को 28 सितंबर को मुंबई स्थित मुख्यालय में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान मंजूरी दी जाएगी। इसी दिन नए पदाधिकारियों का चुनाव भी किया जाएगा।

