चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की

नई दिल्ली, 24 (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पुजारा ने सोशल मीडिया के माध्यम से संन्यास की घोषणा की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुजारा ने लिखा, "भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना, और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपनी पूरी कोशिश करना - इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है, और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।"

पुजारा ने बीसीसीआई, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को उनके करियर के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने देश-विदेश की उन सभी टीमों फ्रेंचाइजी को धन्यवाद दिया है, जिनके लिए वह खेले।

पुजारा ने अपने करियर के अहम भूमिका निभाने वाले कोचों और वर्षों साथ रहे साथी खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ का भी धन्यवाद दिया। अंत में उन्होंने अपने माता-पिता, पत्नी और बेटी का भी शुक्रिया अदा किया है।

चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी की मजबूत कड़ी माने जाते रहे हैं। 2010 में अपने करियर का आगाज करने वाले पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में खेला था।

पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों की 176 पारियों में 43.60 की औसत से छह 19 शतक, जिसमें 3 दोहरे शतक हैं और 35 अर्धशतक की बदौलत 7,195 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर 206 रहा। वह पांच वनडे भी खेले थे।

टेस्ट क्रिकेट में पिछले एक दशक में भारत को देश-विदेश में मिली तमाम बड़ी सफलताओं में उनका अहम योगदान रहा है। पिछले एक साल से पुजारा कमेंट्री के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं।

