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कार्लोस अल्काराज कलाई की चोट की वजह से विंबलडन और क्वीन्स क्लब चैंपियनशिप से बाहर

कलाई की चोट से जूझ रहे अल्काराज लगातार बड़े टूर्नामेंटों से हो रहे बाहर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 04:40 AM
कार्लोस अल्काराज कलाई की चोट की वजह से विंबलडन और क्वीन्स क्लब चैंपियनशिप से बाहर

नई दिल्ली: दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन और क्वीन्स क्लब चैंपियनशिप, दोनों से अपना नाम वापस ले लिया है। वह अपनी दाईं कलाई की पुरानी चोट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। कार्लोस अल्काराज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने इस फैसले की जानकारी दी।

अल्काराज ने लिखा, "मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है और मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। बदकिस्मती से, मैं अभी भी खेलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूं। इसलिए मुझे क्वीन्स और विंबलडन के ग्रास-कोर्ट सीजन से अपना नाम वापस लेना पड़ रहा है। ये दोनों टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत खास हैं और मैं इन्हें बहुत मिस करूंगा। हम जल्द से जल्द वापसी करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं।"

साल 2026 में अल्काराज का इंजरी की वजह से बड़े टूर्नामेंटों से बाहर रहने का दौर जारी है। इस साल की शुरुआत में क्ले-कोर्ट सीजन के दौरान जब उनकी चोट की समस्या बढ़ी थी, तब से उन्होंने कोई भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। अल्काराज पहले ही रोम में होने वाले इटैलियन ओपन और फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले चुके थे। अल्काराज ने 2025 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। उन्होंने फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जानिक सिनर को हराया था।

अल्काराज ने बार्सिलोना ओपन के अपने पहले दौर के मैच के दौरान दाईं कलाई और बांह पर इलाज करवाने के बाद टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने मैड्रिड ओपन में भी हिस्सा नहीं लिया था। विंबलडन तीसरा ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होगा जिसे अल्काराज ने अपने करियर में मिस किया है। आने वाले फ्रेंच ओपन से खुद को बाहर करने से पहले, इस स्पेनिश खिलाड़ी ने 2023 में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी नाम वापस ले लिया था।

इस साल की शुरुआत में हुए 2026 लॉरियस अवॉर्ड्स समारोह में अल्काराज को 'स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर' चुना गया था। इस समारोह में वह अपनी दाईं कलाई पर पट्टी पहने हुए नजर आए थे। इसी समारोह के बाद उन्होंने मेडिकल टीम की सलाह पर बड़े ग्रैंड स्लैम से बाहर रहने की बात कही थी।

--आईएएनएस

पीएके

 

 

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