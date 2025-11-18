Carlos Alcaraz Injury : कार्लोस अल्काराज ने इंजरी की वजह से डेविस कप फाइनल से वापस लिया नाम

नई दिल्ली: दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने डेविस कप फाइनल से अपना नाम वापस ले लिया है। अल्काराज ने इंजरी की वजह से ये फैसला लिया। उन्होंने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी।

अल्काराज ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं बोलोग्ना में होने वाले डेविस कप में स्पेन के साथ नहीं खेल पाऊंगा। मेरे दाहिने हैमस्ट्रिंग में सूजन है और डॉक्टरों ने मुझे प्रतियोगिता में भाग न लेने की सलाह दी है। स्पेन के लिए खेलना हमेशा के लिए बड़ी बात रही है। मैं डेविस कप के लिए बहुत उत्सुक था। मैं बहुत दुखी हूं और घर लौट रहा हूं।"

अल्काराज रविवार को एटीपी फाइनल्स चैंपियनशिप मैच के दौरान पहले सेट में जैनिक सिनर के खिलाफ खेलते हुए चोटिल हो गए थे। चोट के बावजूद उन्होंने खेलना जारी रखा था। इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। सिनर के खिलाफ मैच वह 7-6, 7-5 से हार गए। इसके अलावा, डेविस कप फाइनल से भी उन्हें हटना पड़ा।

इंजरी के बाद भी कार्लोस सोमवार को बोलोग्ना में स्पेनिश टीम में शामिल हुए। लेकिन, टीम डॉक्टर द्वारा स्कैन कराने के बाद पता चला कि उनकी मांसपेशियों में सूजन है। डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वह कोर्ट पर उतरते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव का खतरा अधिक है और मांसपेशियां फट भी सकती हैं। इस वजह से अल्काराज ने डेविस कप फाइनल से अपना नाम वापस ले लिया। अल्काराज के बाहर होने से डेविस कप में स्पेन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

अल्काराज के बाहर होने के बाद स्पेन द्वारा एकल मैचों में जौम मुनार और पाब्लो कैरेनो बुस्टा को मैदान में उतारने की संभावना है, जबकि मार्सेल ग्रैनोलर्स और पेड्रो मार्टिनेज युगल की जिम्मेदारी संभालेंगे।

स्पेन गुरुवार को क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य से खेलेगा।

