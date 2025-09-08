खेल

Carlos Alcaraz US Open : कोच का खुलासा, अल्काराज की यूएस ओपन जीत में ट्रेनिंग कैंप का अहम योगदान

अल्काराज ने यूएस ओपन जीतकर एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 हासिल किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 08, 2025, 07:09 PM
कोच का खुलासा, अल्काराज की यूएस ओपन जीत में ट्रेनिंग कैंप का अहम योगदान

न्यूयॉर्क: कार्लोस अल्काराज ने दूसरा यूएस ओपन खिताब जीतने के साथ एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। कोच जुआन कार्लोस फरेरा ने खुलासा किया है कि अल्काराज की जीत में सिनर को मात देने के लिए 15 दिनों के ट्रेनिंग कैंप का अहम योगदान है।

यूएस ओपन के फाइनल में अल्काराज ने जैनिक सिनर को चार सेटों में 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से शिकस्त दी। करीब दो महीने पहले, विंबलडन फाइनल में अल्काराज को सिनर के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

ग्रास कोर्ट मेजर में, सिनर ने चार सेटों में जीत हासिल करते हुए अपनी चौथी स्लैम ट्रॉफी जीती। कोच फरेरा के मुताबिक, अल्काराज के पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने ठीक यही किया।

फरेरा ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमने करीब 15 दिनों तक प्रैक्टिस की और जैनिक के खिलाफ खेलने के लिए जरूरी बारीकियों पर फोकस किया। हम जानते हैं कि हार्ड कोर्ट पर जैनिक के साथ खेलना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। वह कई मैच जीत रहे हैं। अल्काराज को एहसास हुआ कि उन्हें क्या सुधार करना है। मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा था।"

अल्काराज ने प्रतिद्वंद्वी को शिकस्त देते हुए शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। इसी के साथ अल्काराज छह प्रमुख खिताब जीतने वाले इतिहास के सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए।

कार्लोस अल्काराज सितंबर 2023 के बाद पहली बार एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर विजयी वापसी करने में सफल रहे। अल्काराज सोमवार को नंबर 1 स्थान के साथ अपना 37वां हफ्ता शुरू करेंगे।

फरेरा ने कहा "मुझे लगता है कि हमने मैच के लिए शानदार तैयारी की थी। कुछ मैच देखे और उन बारीकियों को समझा। कार्लोस ने अपना शत-प्रतिशत दिया। यह कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। आज का प्रदर्शन बेहतरीन था। मुझे लगता है कि उन्होंने हर समय मैच पर फोकस करने के लिए खुद से समझौता किया। प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण बात है।"

उन्होंने कहा, "ये दोनों खिलाड़ी तेजी से शॉट खेलते हैं। मुझे लगता है कि जो पहले हिट करता है, उसे अंकों का फायदा मिलता है। कार्लोस के खेल में शायद ज्यादा विविधता है।"

 

 

ATP RankingGrand SlamUS Open 2025Juan Carlos FerreroTennis ChampionJannik SinnerCarlos Alcaraz

Related posts

Loading...

More from author

Loading...