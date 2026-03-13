खेल

Carlos Alcaraz Win : कार्लोस अल्काराज लगातार पांचवीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे

अल्काराज ने कैमरून नॉरी को हराकर इंडियन वेल्स 2026 में सेमीफाइनल में जगह बनाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 13, 2026, 11:32 AM
इंडियन वेल्स मास्टर्स: कार्लोस अल्काराज लगातार पांचवीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे

इंडियन वेल्स: दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने लगातार पांचवीं बार इंडियन वेल्स मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को कैमरून नॉरी के खिलाफ हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की।

 

इस जीत के साथ, स्पेन के अल्कारेज ने ब्रिटेन के खिलाड़ी से बदला ले लिया, जिसने उन्हें पिछले नवंबर में पेरिस में हराया था। इसके अलावा, 2026 में अपनी जीत का सिलसिला 16 मैचों तक पहुंचा दिया। बढ़ा दिया।

 

अल्काराज लगातार पांच बार इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले राफेल नडाल (2006-13) और नोवाक जोकोविच (2011-16) ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

 

मैच के दौरान अल्काराज और नॉरी ने अपनी रफ्तार बदली, लेकिन स्पेन के खिलाड़ी का पलड़ा भारी रहा। पहला सेट आखिरी चार गेम में तीन बार सर्विस ब्रेक के साथ खत्म हुआ। एटीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉरी ने दूसरे सेट में 2-0 की बढ़त बना ली, जिसके बाद अल्काराज ने लगातार चार गेम जीता।

 

पीआईएफ एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने बेसलाइन हिटिंग के साथ हल्के ड्रॉप शॉट और शानदार नेट प्ले का मिश्रण दिखाते हुए, एक घंटे 33 मिनट के बाद अपने चौथे मैच पॉइंट को बदलकर आगे बढ़ गए।

 

जीत के बाद अल्काराज ने कहा, "हर बार जब मैं उनके खिलाफ खेलता हूं तो यह मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल होता है। उनके स्टाइल, उनके भारी टॉपस्पिन फोरहैंड, सुपर हाई के साथ यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। फिर बैकहैंड, बहुत फ्लैट और बहुत लो है। कभी-कभी उनके खिलाफ खेलना मुश्किल होता है। मुझे सही शॉट ढूंढना पड़ता है। मैंने अच्छा खेला। मैंने आक्रामक खेला। मैं इस लेवल पर खेलकर खुश हूं।"

 

अल्काराज ने 2023 और 2024 में इंडियन वेल्स का टाइटल जीता था। दोनों बार उन्होंने फाइनल में मेदवेदेव को हराया था।

 

मेदवेदेव ने डिफेंडिंग चैंपियन जैक ड्रेपर को 6-1, 7-5 से आसानी से हराकर चौथी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। मेदवेदेव अपनी पहली इंडियन वेल्स ट्रॉफी की तलाश में हैं।

--आईएएनएस

 

 

Novak DjokovicTennis RecordsCameron NorrieRafael NadalDaniil MedvedevATP rankingsTennis SemifinalsIndian Wells Masters 2026Carlos Alcaraz

Related posts

Loading...

More from author

Loading...