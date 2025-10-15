'चार दिवसीय मैच खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया सीरीज से नजरअंदाज किए जाने पर बोले मोहम्मद शमी

कोलकाता, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया है। पश्चिम बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने ईडन गार्डन्स पहुंचे शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर निराशा जताई।

मीडिया से बात करते हुए शमी ने कहा, "भारतीय टीम में चयन उनके हाथ में नहीं है। मेरा काम तैयारी करना और मैच खेलना है। मुझे तैयारी के लिए मैच मिलते हैं, या मुझे कहीं भी खेलने का मौका दिया जाता है, तो मैं तैयार रहूंगा। फिटनेस संबंधी कोई समस्या होती, तो मैं यहां नहीं होता। अगर मैं चार दिवसीय (मैच) खेल सकता हूं, तो मैं 50 ओवर (वनडे) भी खेल सकता हूं।"

शमी ने कहा, "चयनकर्ताओं या टीम प्रबंधन को अपनी फिटनेस के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम तैयारी करना, मैच खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना है। यह प्रबंधन या चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे कब अपडेट साझा करें। मैं बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं क्रिकेट से लंबे समय से बाहर जरूर हूं लेकिन लय में हूं और नियमित अभ्यास कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य हमेशा पूरी तरह से फिट होने पर वापसी करना रहा है, न कि जल्दबाजी में वापसी करके चोटों को बढ़ाने का जोखिम उठाना।"

शमी उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बीच होने वाले मैच में बंगाल की तरफ से खेलेंगे।

बंगाल की गेंदबाजी इकाई पर उन्होंने कहा, "हमारी गेंदबाजी इकाई मजबूत है। हमारे पास आकाश, मुकेश, सूरज, कैफ और मैं हूं। मुझे उम्मीद है कि यह गेंदबाजी समूह हमें आगे ले जाएगा।"

मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में चैंपियन रही थी। इसके बाद शमी को किसी भी फॉर्मेट में मौका नहीं मिला है।

