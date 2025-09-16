खेल

चार मौके, जब एक ही टी20 पारी में छूटे 6 कैच

Sep 16, 2025, 05:44 AM

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। श्रीलंका और हांगकांग के बीच सोमवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का आठवां मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की।

इस मुकाबले में हांगकांग की टीम ने छह कैच टपकाए। इसी के साथ यह टीम उन देशों के साथ शामिल हो गई, जिन्होंने टी20 मैच की एक ही पारी में छह कैच छोड़े।

इससे पहले तीन मौकों पर टी20 फॉर्मेट की एक ही पारी में छह कैच टपकाए गए। साल 2009 में भारतीय टीम ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था। वहीं, साउथ अफ्रीका ने साल 2017 में श्रीलंका के विरुद्ध एक ही टी20 पारी में छह कैच छोड़े थे। यह मुकाबला केपटाउन में खेला गया।

इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम भी शामिल है, जिसने साल 2024 में स्कॉटलैंड के विरुद्ध ग्रोस आइलेट में खेले गए टी20 मुकाबले में छह कैच छोड़े थे।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी हांगकांग की टीम ने 4 विकेट खोकर 149 रन बनाए।

इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। जीशान अली और अंशुमान रथ के बीच 4.5 ओवरों में 41 रन की साझेदारी हुई।

जीशान 17 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बाबर हयात बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन 4 रन से ज्यादा टीम के खाते में नहीं जोड़ सके।

हांगकांग की टीम ने 8.4 ओवरों में 2 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे। यहां से अंशुमान रथ ने निजाकत खान के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 रन जुटाए।

अंशुमान 46 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निजाकत खान ने 38 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 52 रन की नाबाद पारी खेली।

विपक्षी खेमे से दुष्मंथा चमीरा ने 2 शिकार किए, जबकि वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में श्रीलंका ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। श्रीलंका की ओर से पाथुम निसांका ने 44 गेंदों में सर्वाधिक 68 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे।

हांगकांग की ओर से कप्तान यासिम मुर्तजा ने सर्वाधिक 2 शिकार किए, जबकि आयुष शुक्ला, एहसान खान और एजाज खान ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

