चार मैचों की सीरीज के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना

बेंगलुरु, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम शुक्रवार को चार मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई। भारतीय टीम ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली यह सीरीज काफी अहम है।

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के सभी चार मैच पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया विश्व की छठी रैंकिंग वाली टीम है। भारत आठवें स्थान पर है। ऐसे में सीरीज के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

बिहार के राजगीर में इसी महीने के अंत में हॉकी एशिया कप खेला जाना है। इस अहम टूर्नामेंट की तैयारी के भारतीय टीम का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इससे कोचिंग स्टाफ को महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले संयोजनों को बेहतर बनाने और खिलाड़ियों की फॉर्म का आकलन करने में मदद मिलेगी।

भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी घरेलू परिस्थितियों में खेलना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है, और हमारी तैयारियों के इस चरण में हमें इसी की जरूरत है। हम इस सीरीज़ को एशिया कप की तैयारी का एक अहम हिस्सा मान रहे हैं। हमारा ध्यान एक टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने, मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ खुद को तैयार करने और राजगीर में जाने से पहले जरूरी लय बनाने पर है।"

उन्होंने कहा कि हमने अच्छा प्रशिक्षण लिया है और अब समय आ गया है कि हम इसे मैदान पर भी उतारें। ये मैच हमें एशिया कप से पहले अपनी क्षमताओं को निखारने में मदद करेंगे, और हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़ी हॉकी खेलने के मौके को लेकर उत्साहित हैं।"

भारत 15, 16, 19 और 21 अगस्त को चार मैच खेलेगा। टीम में अनुभवी और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है और एशिया कप के लिए अंतिम ग्रुप तय होने तक इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अबतक 145 मैच खेले गए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 97 मैच जीते हैं। भारत को 25 मैचों में जीत मिली है। 23 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारत ने आखिरी बार पेरिस ओलंपिक 2024 में ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था और 3-2 से जीत हासिल की थी।

