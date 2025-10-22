खेल

चैंपियंस लीग : पीएसजी ने लीवरकुसेन को 7-2 से रौंदा

Oct 22, 2025, 03:31 PM

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने यूईएफए चैंपियंस लीग में बायर लीवरकुसेन को 7-2 से रौंदा। इस मुकाबले में डिजायर डू ने दो गोल अपने नाम किए।

आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट के पूर्व डिफेंडर विलियन पाचो ने मेजबान टीम के कमजोर डिफेंस का फायदा उठाते हुए 7वें मिनट में ही हेडर से गोल करके स्कोरिंग की शुरुआत कर दी। इसके बाद लीवरकुसेन ने जवाब देने की कोशिश की। एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो ने पेनाल्टी स्पॉट से गोलपोस्ट पर गेंद मारी, लेकिन बराबरी का मौका चूक गए।

मुकाबले के 38वें मिनट एलेक्स गार्सिया ने पेनाल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया, लेकिन पीएसजी ने जल्द ही मुकाबले में अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। कुछ ही मिनटों में, डिजायर डू ने दो गोल और खविचा क्वारत्सखेलिया ने एक और गोल दागा, जिससे गत विजेता ने हाफटाइम में 4-1 की बढ़त बना ली।

ब्रेक के बाद, नुनो मेंडेस ने विटिना के शानदार असिस्ट के बाद एक संयमित गोल करके पीएसजी की बढ़त को बढ़ा दिया। 54वें मिनट एलेक्स गार्सिया ने लीवरकुसेन के लिए एक और गोल किया।

चोट से वापसी कर रहे उस्मान डेम्बेले ने मैदान पर आने के कुछ ही मिनट बाद गोल करके स्कोर 6-2 कर दिया। इसके बाद 90वें मिनट विटिना ने एक शानदार स्ट्राइक के साथ मैच का अंत किया।

इस हार के बाद भी लीवरकुसेन को इस अभियान की अपनी पहली जीत की तलाश है, जबकि पीएसजी यूरोप की सबसे मजबूत टीम होने का दावा कर रही है। लीवरकुसेन 5 नवंबर को बेनफिका के खिलाफ मुकाबला खेलेगी।

लीवरकुसेन के गार्सिया ने इस हार पर निराशा जताते हुए कहा, "इस मुकाबले में हम किसी भी चीज को लेकर सकारात्मक नहीं हो सकते। हमें इस हार का विश्लेषण और सुधार करने की जरूरत है। पेरिस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। 1-1 की बराबरी पर उन्हें रेड कार्ड मिला था। हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हाफ-टाइम से पहले ही तीन गोल कर दिए। हम एक युवा टीम हैं, लेकिन यह हार बहुत दुख देती है।"

--आईएएनएस

आरएसजी

