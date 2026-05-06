चैंपियंस लीग: आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को हराकर फाइनल में जगह बनाई

लंदन, 6 मई (आईएएनएस)। बुकायो साका के हाफ-टाइम से ठीक पहले किए गए गोल की मदद से आर्सेनल ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ दूसरे लेग में 1-0 से जीत हासिल करते हुए कुल 2-1 से जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली। आर्सेनल 2006 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंची है।

मिकेल आर्टेटा की टीम ने खेल के शुरुआती दौर में दबदबा बनाया, लेकिन मेहमान टीम ने जूलियन अल्वारेज के साथ पहला मौका बनाया, जिन्होंने आठ मिनट में गिउलिआनो शिमोन के क्रॉस पर एक तेज अटैक करके गेंद को बाहर कर दिया।

आर्सेनल को पहले हाफ में ज्यादातर समय लंबी दूरी के प्रयासों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इंटरवल के करीब आने पर मेजबान टीम को सफलता मिली। विक्टर ग्योकेरेस ने पेनल्टी स्पॉट के बाईं ओर स्पेस में लिएंड्रो ट्रॉसार्ड को अच्छी तरह से चुना, और बेल्जियम के अटैकर ने भीड़ वाले क्षेत्र में अपना शॉट मारने के लिए एंगल बनाया। जान ओब्लाक स्ट्राइक को सिर्फ रोक पाए। बुकायो साका ने सबसे तेजी से रिबाउंड लिया।

एटलेटी ने दूसरे पीरियड की शुरुआत शानदार तरीके से की। एंटोनी ग्रीजमैन ने 11 मिनट बाद डेविड राया को एक तेज ड्राइव से स्मार्ट स्टॉप करने पर मजबूर किया।

दोनों टीमों ने घंटे भर पहले तीन बार सब्स्टीट्यूशन किया। यह आर्सेनल के बदलाव थे जिन्होंने गेम को लगभग पक्का कर दिया था। कैप्टन मार्टिन ओडेगार्ड ने मैदान में उतरते ही कर्ल किया और साथी सब्स्टीट्यूट पिएरो हिनकापी ने ग्योकेरेस को एक सटीक डिलीवरी के साथ सेट किया, लेकिन स्ट्राइकर अपनी पहली कोशिश को रोक नहीं पाए।

जीत के बाद साका ने अमेजन प्राइम पर कहा, "यह बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि इसका हमारे लिए, फैंस के लिए क्या मतलब है। हम सब बहुत खुश हैं। यह एक दबाव वाला मैच था। इसका दोनों तरफ बहुत मतलब था। हमने इसे अच्छे से मैनेज किया और फाइनल में पहुंचे।"

--आईएएनएस

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