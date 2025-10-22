खेल

चैंपियंस लीग : आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से रौंदा, विक्टर बने मैच के हीरो

Oct 22, 2025, 06:05 AM

लंदन, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। चैंपियंस लीग में आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से धूल चटाई। विक्टर ग्योकेरेस मुकाबले के हीरो रहे, जिन्होंने 2 गोल दागे। इसी के साथ आर्सेनल ने अपनी शानदार शुरुआत बरकरार रखी है। टीम ने अपने पिछले तीन मुकाबलों में एक भी गोल नहीं खाया है।

एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मुकाबले में पहला हाफ कड़ा और रणनीतिक रहा, जिसमें दोनों टीमों के लिए कुछ ही स्पष्ट मौके थे, लेकिन कोई गोल नहीं देखने को मिला।

ब्रेक के बाद भी यही स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन इसी बीच सेंटर-बैक गेब्रियल मैगलहेस ने 57वें मिनट में डेक्लन राइस के सटीक फ्री-किक को हेडर से गोल में बदलकर मैच का खाता खोला।

इस गोल के बाद आर्सेनल के खिलाड़ियों ने आक्रामक तेवर दिखाए। माइल्स लुईस-स्केली के शानदार रन ने गेब्रियल मार्टिनेली को दूसरा गोल करने का मौका दिया। मार्टिनेली ने मुकाबले के 64वें मिनट गोल दागते हुए आर्सेनल को 2-0 से बढ़त दिलाई।

67वें मिनट स्ट्राइकर विक्टर ग्योकेरेस ने गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। यह आठ मैचों में उनका आर्सेनल के लिए पहला गोल था।

सिर्फ तीन मिनट बाद ही स्वीडिश फॉरवर्ड ने फिर से गोल किया, इस बार गेब्रियल के एक खतरनाक कॉर्नर से किए गए नॉकडाउन को गोल में बदलकर मैच में अपना दूसरा गोल दागा। आर्सेनल ने सिर्फ 14 मिनट में चार गोलों की शानदार बौछार कर दी।

इससे पहले, एक अन्य मुकाबले में फर्मिन लोपेज ने हैट्रिक लगाकर बार्सिलोना को ओलंपियाकोस के खिलाफ 6-1 से शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

स्पेन के विंगर के संयमित फिनिश ने मेजबान टीम को हाफ टाइम तक 2-0 की बढ़त दिला दी थी, लेकिन अयूब एल काबी ने ओलंपियाकोस के लिए पेनाल्टी के जरिए जवाबी गोल दागा। फर्मिन लोपेज ने अपना तीसरा गोल 76वें मिनट में किया। लामिन यामल (68वें मिनट) और मार्कस रैशफोर्ड के दो गोलों ने बार्सिलोना को 6-1 से जीत दिलाई।

--आईएएनएस

आरएसजी

