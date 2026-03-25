चिन्नास्वामी में आईपीएल मैच के दौरान कड़ी सुरक्षा, ट्रैफिक पर पाबंदियां

बेंगलुरु, 24 मार्च (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी। पहले ही दिन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिससे पहले क्रिकेट मुकाबलों के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 28 मार्च को शुरुआती मैच के बाद 5 अप्रैल को आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का मुकाबला आयोजित होगा, जिसके बाद 10 अप्रैल को यहां आरसीबी के सामने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) होगी। 12 अप्रैल को यहां आरसीबी का सामना मुंबई इंडियंस (एमआई) से होगा।

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि ये इंतजाम समिति की सिफारिशों के मुताबिक किए गए हैं, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और मैच बिना किसी रुकावट के हो सकें।

सीमांत कुमार सिंह ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्टेडियम में सिर्फ उन्हीं दर्शकों को एंट्री मिलेगी जिनके पास वैलिड डिजिटल टिकट होंगे। जिनके पास टिकट नहीं होंगे, उन्हें स्टेडियम के अंदर या उसके आस-पास इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी।

पुलिस ने पार्किंग के इंतजाम किए हैं, जिसमें पेड पार्किंग की सुविधा भी शामिल है। इसके साथ ही लोगों को मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसके लिए इंटीग्रेटेड टिकटिंग के विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं।

यात्री एमजी रोड और कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशनों के जरिए स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं। ये दोनों ही स्टेशन स्टेडियम के काफी करीब हैं। अधिकारियों ने लोगों से ट्रैफिक जाम कम करने के लिए बीएमटीसी बसों का इस्तेमाल करने की भी अपील की है।

तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल और इवैक्यूएशन (निकासी) अभ्यास भी किए गए हैं। स्टेडियम के आस-पास एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 4 जून 2025 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 11 फैंस की जान चली गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह हादसा भारी भीड़भाड़ के कारण हुआ था, जिसमें करीब 3,00,000 लोग मौजूद थे।

आईपीएल सीजन की शुरुआत से पहले आरसीबी मैनेजमेंट के अधिकारी राजेश मेनन ने कहा कि इस घटना में जान गंवाने वालों की याद में 11 सीटें आरक्षित की जाएंगी। सम्मान के प्रतीक के तौर पर काली पट्टियां बांधी जाएंगी। खिलाड़ी भी काली पट्टियां पहनेंगे।

मेनन ने कहा कि भगदड़ की घटना में जान गंवाने वाले 11 लोगों के परिवारों के संबंध में मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता था, वह पहले ही कर दिया है। भविष्य में इन परिवारों के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। श्रद्धांजलि के तौर पर, मेनन ने घोषणा की कि 11 मृतकों के सम्मान में खिलाड़ी हर अभ्यास सत्र के दौरान जर्सी नंबर 11 पहनेंगे।

--आईएएनएस

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