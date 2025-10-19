चेन्नईयिन एफसी ने क्लिफोर्ड मिरांडा को हेड कोच नियुक्त किया

चेन्नई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। चेन्नईयिन एफसी ने क्लिफोर्ड मिरांडा को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है। टीम की ओर से इसकी घोषणा शनिवार को हुई। ओवेन कॉयल की जगह लेने वाले मिरांडा क्लब के पहले भारतीय मुख्य कोच बने हैं।

25 अक्टूबर से अपने गृह राज्य गोवा में शुरू होने वाले एआईएफएफ सुपर कप में बतौर हेड कोच यह उनकी पहली नियुक्ति है। चेन्नईयिन को इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की अन्य टीमों मोहन बागान सुपर जायंट, ईस्ट बंगाल एफसी और डेम्पो एससी के साथ एक मुश्किल ग्रुप में रखा गया है, जिन्हें घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा।

चेन्नयिन एफसी और कॉयल इस साल की शुरुआत में आपसी सहमति से अलग हो गए थे। स्कॉटिश मैनेजर कॉयल आईएसएल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्होंने इससे पहले जमशेदपुर एफसी के साथ आईएसएल शील्ड जीता।

अब क्लिफोर्ड मिरांडा क्लब की किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे। एआईएफएफ सुपर कप उनके लिए अपनी छाप छोड़ने का एक अच्छा मौका है। 2024-25 सीजन में, कॉयल की कोचिंग में चेन्नईयिन एफसी 24 मैचों में केवल सात जीत के साथ 11वें स्थान पर रही थी।

एफसी गोवा, ओडिशा एफसी, मोहन बागान सुपर जायंट और मुंबई सिटी एफसी के पूर्व सहायक कोच, हेड कोच के पद पर कदम रखेंगे।

2017-18 में चेन्नईयिन ने आखिरी बार आईएसएल कप फाइनल में बेंगलुरु एफसी को शिकस्त देकर रजत पदक जीता था। टीम ने पिछले पांच सीजन में केवल एक बार आईएसएल प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है।

एआईएफएफ सुपर कप की बात करें, तो इस कोच का इतिहास शानदार रहा है, उन्होंने 2023 में अंतरिम मुख्य कोच के रूप में ओडिशा एफसी के साथ टूर्नामेंट जीता था। यह एक ऐसी उपलब्धि है, जिसे वह अपने नए क्लब के साथ दोहराना चाहेंगे।

43 वर्षीय कॉयल का क्लब और देश के लिए शानदार खेल करियर रहा है, उन्होंने आईएसएल के पहले दो अभियानों में एफसी गोवा और एटीके एफसी के लिए आईएसएल में एक खिलाड़ी के रूप में खेला था।

--आईएएनएस

