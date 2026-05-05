चीन के वू यिजे बने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, स्टीफन हेंड्री के बाद दूसरे सबसे कम उम्र के विजेता

शेफील्ड, 5 मई (आईएएनएस)। वू यिजे ने शॉन मर्फी को अब तक के सबसे बड़े फाइनल मुकाबलों में से एक में 18-17 से हराते हुए पहली बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता।

22 साल और 202 दिन की उम्र में, वह स्टीफन हेंड्री के बाद दूसरे सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन हैं। हेंड्री ने 1990 में 21 साल की उम्र में खिताब जीता था। वह क्रूसिबल में यह मशहूर सिल्वरवेयर जीतने वाले 25वें खिलाड़ी बन गए हैं, और पहली बार लगातार चार मेडन विनर रहे हैं। वू 2023 में लुका ब्रेसेल (उम्र 28), 2024 में कायरेन विल्सन (उम्र 32) और 2025 में झाओ (उम्र 28) के बाद पहले नंबर पर हैं।

यह वू का दूसरा खिताब है। वह वर्ल्ड रैंकिंग में दसवें से चौथे नंबर पर आ गए हैं। इस साल से पहले उन्होंने क्रूसिबल में कभी कोई मैच नहीं जीता था।2023 और 2025 में अपने पिछले मैचों में वे पहले राउंड में ही हार गए थे.

लेई पेइफान, मार्क सेल्बी और होसैन वफाई पर जीत ने उन्हें सेमी-फाइनल में पहुंचाया, जहां उन्होंने मर्फी के खिलाफ एक और क्लासिक जीत से पहले मार्क एलन के साथ 17-16 से रोमांचक मुकाबला जीता।

Final एक शानदार मुकाबला था, जिसमें तीन सेंचुरी, 50 से ज्यादा 29 और ब्रेक और औसत फ्रेम टाइम सिर्फ 17 मिनट था, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रणनीति अपनाई थी। वू की हिम्मत वाली पॉटिंग सबसे ज्यादा निर्णायक फ्रेम में साफ दिखी—2002 के बाद क्रूसिबल फाइनल में पहली बार—जब उन्हें सेंटर में एक मुश्किल रेड मिली, तो उन्होंने उसे पॉकेट के बीच में गिरा दिया, और 85 का शानदार ब्रेक लगाकर ट्रॉफी और 500,000 पाउंड का की पुरस्कार राशि जीती।

जीत के बाद वर्ल्ड स्नूकर के हवाले से वू के कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसा खेल सका। मैंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए और चीन के लिए खेला। मेरे माता-पिता असली चैंपियन हैं। जब से मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया है, मेरे पिताजी मेरे साथ रहे हैं। मेरी मां ने भी इतने सालों में बहुत कुछ झेला है। वे मेरी ताकत का स्त्रोत हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं।"

वू ने कहा, "मैं फैंस का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। आप किसी को भी सपोर्ट करें, स्नूकर के लिए प्यार दोनों का है।"

मर्फी को उम्मीद थी कि वह कई बार खिताब जीतने वाले सिर्फ सातवें खिलाड़ी बनेंगे और 2005 में पहली बार ट्रॉफी जीतने के बाद, पहले और दूसरे क्राउन के बीच सबसे लंबे गैप का नया रिकॉर्ड भी बना सकते थे।

वह 30 फाइनल में से 13 रैंकिंग टाइटल पर बने हुए हैं। उपविजेता का खिताब उन्हें दुनिया में आठवें से पांचवें नंबर पर ले आया है।

मर्फी ने कहा, "यह एक शानदार मैच था। इसमें सब कुछ था। वू उन सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। मैंने इस सीजन में चीन में उनके साथ खेला था। मैच के बाद मैंने कहा था कि वह विश्व चैंपियन बनेंगे। मैं उनके लिए खुश हूं लेकिन अपने लिए दिल टूटा हुआ है।"

--आईएएनएस

पीएके