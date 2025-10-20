चामरी अथापथु ने वनडे में रचा इतिहास, 4 हजार रन पूरे करने वाली पहली श्रीलंकाई महिला

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। चामरी अथापथु वनडे इतिहास में 4,000 रन पूरे करने वाली पहली श्रीलंकाई महिला बल्लेबाज बन गई हैं। चामरी ने बांग्लादेश के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के 21वें मुकाबले में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 46 रन की पारी खेलते हुए वनडे फॉर्मेट में इस आंकड़े को छुआ है।

चामरी अथापथु ने साल 2010 से अब तक अपने वनडे करियर में 120 मुकाबले खेले, जिसमें 35.17 की औसत के साथ 4,045 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक और 20 अर्धशतक भी निकले।

17 अप्रैल 2024 को चामरी अथापथु साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबले में 195 रन की नाबाद पारी भी खेल चुकी हैं।

श्रीलंका की ओर से वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाजों में शशिकला सिरिवर्धने दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने साल 2003 से 2019 के बीच 118 मुकाबलों में 18.44 की औसत के साथ 2,029 रन जुटाए। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतकीय पारियां भी खेलीं।

नवी मुंबई में जारी इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

श्रीलंकाई टीम को मुकाबले की पहली ही गेंद पर विशमी गुणरत्ने (0) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान अथापथु ने हसिनी परेरा के साथ मिलकर टीम को संभाला। दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी हुई। फिलहाल श्रीलंका ने 16 ओवरों के खेल तक 3 विकेट खोकर 92 रन बना लिए हैं।

श्रीलंकाई टीम इस विश्व कप अब तक 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें एक भी जीत नसीब नहीं हुई। यह टीम अंकतालिका में सातवें पायदान पर है। वहीं, बांग्लादेश पांच में से एक मैच जीतकर छठे स्थान पर है।

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन : विशमी गुणरत्ने, चामरी अथापथु (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), उदेशिका प्रबोधनी, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, इनोका राणवीरा।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन : फरगाना हक, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, राबिया खान, निशिता अख्तर निशि, मारुफा अख्तर।

