'चोकर' के बाद 'अनलकी' का ठप्पा! लगातार 4 वर्ल्ड कप में फाइनल हार चुका साउथ अफ्रीका

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने रविवार को महिला विश्व कप 2025 के खिताबी मैच में साउथ अफ्रीका को 52 रन से रौंदा। पुरुष और महिला क्रिकेट इतिहास में ऐसा लगातार चौथी बार था, जब इस देश ने फाइनल में पहुंचकर खिताब गंवाया। आइए, इन चार मौकों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्रिकेट इतिहास में कई दशकों तक साउथ अफ्रीका पर 'चोकर' का ठप्पा लगा रहा। ये वही देश है, जो 22 मार्च 1992 को पुरुष वनडे विश्व कप का सेमीफाइनल मैच अप्रत्याशित तरीके से गंवा बैठा था। इसके बाद से कुछ और भी ऐसे मौके आए, जहां साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद फाइनल का टिकट हासिल नहीं कर सका।

आखिरकार, इस ठप्पे को महिला क्रिकेट टीम ने हटाया। साल 2023 में क्रिकेट विश्व कप इतिहास में साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा। यह महिला टी20 विश्व कप 2023 था, जहां साउथ अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती थी।

26 फरवरी को केपटाउन में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 156 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका निर्धारित ओवरों में 137/6 का स्कोर ही बना सका। ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से मैच जीता।

अगले ही साल पुरुष क्रिकेट टीम ने भी खुद से 'चोकर' के ठप्पे को हटाया। टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेट से मात देकर साउथ अफ्रीका खिताबी मुकाबले में पहुंच गया था। दूसरी ओर, भारतीय टीम इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी।

29 जून को ब्रिजटाउन में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने थीं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी। टीम इंडिया ने 7 रन से अपना दूसरा टी20 विश्व कप खिताब जीता।

इसी साल साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने भी टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली थी। 20 अक्टूबर को दुबई के मैदान पर इस बार साउथ अफ्रीकी फैंस को टीम से जीत की उम्मीद थी, लेकिन उसे न्यूजीलैंड के हाथों 32 रन से खिताब गंवाना पड़ा।

साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने तीन वर्षों में तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। यह वनडे क्रिकेट इतिहास में पहली बार था जब साउथ अफ्रीका खिताबी मैच में पहुंचा। पुरुष टीम भी ऐसा नहीं कर सकी थी।

2 नवंबर को महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने भारतीय टीम थी, जिसे अपने होमग्राउंड पर घरेलू फैंस का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था।

बारिश के चलते खेल करीब 2 घंटे देरी से शुरू हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में सिर्फ 246 रन पर सिमट गई।

इसी के साथ भारतीय महिला टीम ने 52 रन से फाइनल जीतकर विश्व कप खिताब के सूखे को खत्म किया।

