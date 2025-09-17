चाइना ओपन से हटीं आर्यना सबालेंका, जानिए क्या है वजह?

बीजिंग, 17 सितंबर (आईएएनएस)। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका मामूली चोट के कारण चाइना ओपन से हट गई हैं। टूर्नामेंट के आयोजकों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। चाइना ओपन 2025 का मेन ड्रॉ 24 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। अमेरिका की कोको गॉफ चाइना ओपन की गत विजेता हैं।

बेलारूस की खिलाड़ी ने कहा, "मुझे इस साल चाइना ओपन से हटने पर दुख है। यूएस ओपन के बाद मुझे मामूली चोट लगी है। अब मैं साल के शेष हिस्से के लिए पूरी तरह फिट रहने पर ध्यान देना चाहती हूं। मैं अपने चीनी फैंस से जल्द मिलने को उत्सुक हूं! मैं अगले साल बीजिंग लौटने की उम्मीद करती हूं और टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देती हूं।"

बेलारूस की खिलाड़ी ने इस साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम में अपना पहला बड़ा खिताब जीतकर धमाकेदार प्रदर्शन किया था। सबालेंका पिछले साल बीजिंग में हुए डब्ल्यूटीए 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं। सबालेंका ने इस सीजन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के महिला एकल फाइनल तक का सफर तय किया है।

आर्यना सबालेंका ने आखिरी ग्रैंड स्लैम में साल का अपना पहला बड़ा खिताब जीता था। वह पिछले साल बीजिंग में डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थीं।

सबालेंका ने इस साल यूएस ओपन में भी शानदार प्रदर्शन किया। वह अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को 6-3, 7-6(3) से शिकस्त देकर साल 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद फ्लशिंग मीडोज में लगातार दो एकल खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं।

यूएस ओपन फाइनल में जीत के साथ सबालेंका ने ग्रैंड स्लैम मेन-ड्रॉ में अपने करियर की 100वीं और इस सीजन की 56वीं जीत दर्ज की।

ऑस्ट्रेलियन ओपन और रोलां गैरो के फाइनल में असफल रहने के बाद मौजूदा विश्व नंबर-1 खिलाड़ी ने आखिरकार 2025 का अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जो उनके करियर का चौथा प्रमुख खिताब है।

पिछले तीन वर्षों में खेले गए 11 ग्रैंड स्लैम में से सबालेंका अब तक चार खिताब जीत चुकी हैं। इसके अलावा, वह तीन फाइनल, तीन सेमीफाइनल और एक क्वार्टरफाइनल तक पहुंची हैं।

उनके पास अब यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के दो-दो खिताब हैं। यह उपलब्धि नाओमी ओसाका की 2018 से 2021 तक की सफलता की याद दिलाती है, फर्क सिर्फ इतना है कि सबालेंका ने यह सब 3 साल में हासिल कर लिया, जबकि ओसाका को इसके लिए 4 साल लगे थे।

--आईएएनएस

आरएसजी