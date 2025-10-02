चाइना ओपन: कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

बीजिंग, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ने लगातार तीसरे साल चाइना ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में ईवा लिस को उन्होंने 6-3, 6-4 से हराया।

कोको गॉफ 2025 में चौथे सेमीफाइनल में पहुंची हैं। डब्ल्यूटीए फाइनल जीतने के बाद से उनका पहला क्ले कोर्ट सेमीफाइनल है। डब्ल्यूटीए के मुताबिक 2006-08 में जेलेना यांकोविच के बाद से वह यहां लगातार तीन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी हैं। गॉफ अपने करियर में दूसरी बार किसी खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने की कोशिश में हैं। सेमीफाइनल में उनका सामना तीसरी वरीयता प्राप्त अमांडा अनिसिमोवा या छठी वरीयता प्राप्त जैस्मीन पाओलिनी से होगा।

मैच का रुख पहले ही पॉइंट पर तय हो गया था। कोको गॉफ के आक्रामक और शानदार लोब और फोरहैंड का ईवा लिस के पास कोई जवाब नहीं था।

66वें स्थान पर काबिज लिस ने गॉफ के खिलाफ अपनी तकनीक और संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया। इस वजह से गॉफ को कई बार गलतियां करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि, गॉफ ने मैच के दौरान हमेशा अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और नियंत्रण रखा। लिस ने कई शानदार अंक हासिल किए, लेकिन गॉफ को हराने के लिए जरूरी निरंतरता के स्तर तक नहीं पहुंच पाईं।

डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मन खिलाड़ी ने मैच 48 अनफोर्स्ड एरर के साथ समाप्त किया।

मैच के बाद गॉफ ने कहा, "वह एक कड़ी प्रतिद्वंद्वी हैं। उन्होंने दौड़ते हुए कुछ अविश्वसनीय शॉट लगाए। मैं आक्रामक बने रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। बस अपने खेल पर भरोसा बनाए रखना था और जब मैं बढ़त पर थी तो ज्यादा निष्क्रिय नहीं रहना था।"

