चाइना ओपन : जैनिक सिनर ने जीत के साथ की अभियान की शुरुआत

बीजिंग, 25 सितंबर (आईएएनएस)। इटली के जैनिक सिनर ने चाइना ओपन 2025 की शुरुआत जीत के साथ की है। पहले दौर के मैच में सिनर ने दो बार के फाइनलिस्ट मारिन सिलिच को 6-2, 6-2 से हरा दिया।

यूएस ओपन के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज से मिली हार के बाद जैनिक सिनर का यह पहला मैच था। उनका अगला मुकाबला टेरेंस एटमाने से होगा। टेरेंस एटमाने ने पहले दौर में स्थानीय हीरो झांग झिझेन को गुरुवार को लोटस कोर्ट पर 6-4, 6-2 से हराया। फ्रांसीसी एटमाने का अगले दौर का मुकाबला आसान नहीं होने वाला है।

वाइल्डकार्ड प्रवेश पाने वाले 28 वर्षीय झांग की करियर की सर्वोच्च रैंकिंग 31वीं है और उन्हें चीन का सबसे सफल पुरुष टेनिस खिलाड़ी माना जाता है। हालांकि, इस साल चोटों ने उनके खेल में बाधा डाली है, जिससे वे मार्च में इंडियन वेल्स मास्टर्स के बाद से ही बाहर हैं और उनकी विश्व रैंकिंग 370 पर आ गई है।

शंघाई के इस खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह हांग्जो ओपन में वापसी की, जहा उन्होंने पहले दौर में हमवतन बू युनचाओकेटे को हराया, लेकिन चेक गणराज्य के डालिबोर स्वर्सिना से हार गए।

इससे पहले, चीनी राजधानी में, एलेक्जेंडर मुलर ने शुरुआती उलटफेर करते हुए करेन खाचानोव को 4-6, 7-6(5), 6-4 से हराकर हार्ड कोर्ट पर अपनी पहली शीर्ष 10 जीत और कुल मिलाकर तीसरी जीत (3-9) दर्ज की। अब उनका अगला मुकाबला फैबियन मारोजसन से होगा, जिन्होंने बीजिंग में अपने पदार्पण मैच में बेंजामिन बोन्जी को 7-6(1), 6-3 से हराया था।

एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना ने भी कैमिलो उगो काराबेली पर 6-1, 6-3 की शानदार जीत के साथ दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। छह ऐसेस सहित 21 विनर लगाने वाले इस स्पेनिश खिलाड़ी का अगला मुकाबला बीजिंग में आठवीं वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव या कैमरन नॉरी से होगा।

-आईएएनएस

पीएके