चाइना ओपन 2025 : गत चैंपियन कोको गॉफ दूसरे दौर में पहुंची

Sep 27, 2025, 09:44 AM

बीजिंग, 26 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिका की कोको गॉफ ने शुक्रवार को रूस की कामिला राखिमोवा को 6-4, 6-0 से हराकर चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने खिताब की रक्षा की शानदार शुरुआत की और दूसरे दौर में जगह बनाई।

21 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी ने संयुक्त डब्ल्यूटीए और एटीपी टूर्नामेंट में पहले सेट में कड़े मुकाबले के बाद एक घंटे 42 मिनट में जीत हासिल की।

जीत के बाद गॉफ ने कहा, "मुझे उम्मीद थी कि मुकाबला कड़ा होगा। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और पिछले कुछ टूर्नामेंटों में उन्होंने शीर्ष खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया है। शुरुआत में मैं थोड़ी तनाव में थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे लय में आ गई।"

यूएस ओपन के बाद अपने पहले मैच में गॉफ ने दूसरे गेम में चार ब्रेक पॉइंट बचाने के लिए संघर्ष किया और फिर लय हासिल की। उन्होंने राखिमोवा की सर्विस तोड़कर 4-3 की बढ़त बना ली और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंच ओपन चैंपियन ने इसके बाद दूसरे सेट में भी शानदार प्रदर्शन किया, दो बार सर्विस तोड़ी और बिना किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना किए मैच अपने नाम कर लिया।

गॉफ ने इस सीजन में उतार-चढ़ाव देखे हैं। क्ले कोर्ट पर, वह मैड्रिड और रोम में डब्ल्यूटीए 1000 टूर्नामेंटों के लगातार फाइनल में पहुंचीं और फिर रोलांड गैरोस में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जहां उन्होंने फाइनल में आर्यना सबालेंका को हराया।

विंबलडन में यूक्रेन की दयाना यास्त्रेम्स्का से हारकर पहले ही दौर में बाहर हो गईं और बाद में यूएस ओपन के राउंड ऑफ 16 में नाओमी ओसाका से हार गईं।

गॉफ ने बीजिंग वापसी के बारे में कहा, "किसी कारण से यहां दबाव कम महसूस होता है। जब आप किसी जगह अच्छा खेलते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। जब ऐसे कठिन पल आते हैं, तो आपको सालों पहले की परिस्थितियों का अहसास होता है।"

गॉफ का अगले दौर में सामना कनाडा की लेयला फर्नांडीज से होगा, जिन्होंने ग्रीस की मारिया सककारी को 6-2, 6-0 से हराया।

