चाइना ओपन 2025: एलेक्जेंडर ज्वेरेव, एलेक्स डी मिनौर और जैकब मेन्सिक अगले दौर में

बीजिंग, 26 सितंबर (आईएएनएस)। एलेक्जेंडर ज्वेरेव, एलेक्स डी मिनौर और जैकब मेन्सिक ने शुक्रवार को बीजिंग में चाइना ओपन में महत्वपूर्ण जीत हासिल की।

तीसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर ने नेशनल टेनिस सेंटर के डायमंड कोर्ट में चीन के बू युंचाओकेटे को 6-4, 6-0 से हराकर दूसरे दौर में आसानी से प्रवेश किया। इस सीजन में हार्ड कोर्ट पर अपने टूर में सबसे ज्यादा 32 जीत के साथ, यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 2024 में एटीपी फाइनल में पदार्पण करने के बाद दूसरी बार इसमें शामिल होने का लक्ष्य बना रहा है।

पांचवें गेम में शुरुआती ब्रेक के बाद डी मिनौर ने पहला सेट अपने नाम कर लिया। दुनिया के आठवें नंबर के खिलाड़ी ने दसवें गेम में दबाव में डटे रहे, 30-30 के स्कोर पर एक ऐस लगाया और सेट पॉइंट पर बू की गलती का फायदा उठाकर स्कोर 6-4 से बराबर कर दिया।

26 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने दूसरे सेट में लगातार छह गेम जीतकर जीत पक्की कर ली। डी मिनौर ने कुल 10 ऐस लगाए, जो बू से दोगुने थे, और पूरे मैच में उन्हें केवल एक ब्रेक पॉइंट का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक बचा लिया।

जीत के बाद डी मिनौर ने कहा, "मुझे पता था कि मुझे पहले ही पॉइंट से जीत हासिल करनी होगी। मेरा लक्ष्य साल का अंत मजबूती से करना है क्योंकि मैं ट्यूरिन को प्राथमिकता देना चाहता हूं। काफी समय तक ठीक होने और सही काम करने के बाद, आज मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाया।"

यह मुकाबला साल का उनका तीसरा मुकाबला था, जिसमें डी मिनौर ने मियामी और वाशिंगटन में हुए मुकाबलों में भी जीत हासिल की थी। वर्तमान में दुनिया के 89वें नंबर के खिलाड़ी बू, एकल में सर्वोच्च रैंकिंग वाले चीनी खिलाड़ी हैं। बू ने कहा, "मुझे कोई शारीरिक परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन पहला गेम हारने के बाद मेरी भावनाएं अस्थिर हो गईं। मैं सही तरीका नहीं ढूंढ पाया और इससे मेरे खेल का स्तर काफी गिर गया।"

बू ने कहा, "पहले सेट में मुझे कुछ मौके मिले और मैं दबाव में खेला, जिसे मैं स्वीकार कर सकता हूं। दूसरे सेट में, मेरे प्रतिद्वंद्वी ने अपना स्तर बढ़ा दिया और मैं दबाव को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया, इसलिए मेरा खेल जल्दी ही गिर गया।"

डी मिनौर का अगला मुकाबला फ्रांस के आर्थर रिंडरक्नेच से है, जिन्होंने डेविड गोफिन को सीधे सेटों में हराया। इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वाशिंगटन ओपन में खिताब जीतकर और यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर एक शानदार सीजन बिताया है। उनकी नजरें ट्यूरिन में होने वाले सीजन के आखिरी एटीपी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर भी टिकी हैं।

मेनसिक लाइव रेस में मिओमिर केकमानोविच को 7-5, 6-4 से हराकर 18वें स्थान पर पहुंच गए। हालांकि क्वालीफिकेशन स्पॉट में वह डी मिनौर से 1,115 अंक पीछे हैं, लेकिन 20 वर्षीय खिलाड़ी को अपने मौके की पूरी उम्मीद होगी क्योंकि एटीपी टूर सीजन हार्ड कोर्ट पर समाप्त हो रहा है।

मेनसिक का दूसरे दौर का मुकाबला क्वालीफायर आर्थर कैजॉक्स से होगा, जिन्होंने घरेलू वाइल्ड कार्डधारी शांग जुनचेंग को 0-6, 7-6(5), 7-5 से हराया, जो दोनों के बीच पहला एटीपी हेड-टू-हेड मुकाबला था।

ज्वेरेव ने लोरेंजो सोनेगो को 6-4, 6-3 से हराकर और एटीपी हेड-टू-हेड सीरीज में 6-0 का सुधार करते हुए दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। दो बार के एटीपी फाइनल चैंपियन, जो लाइव रेस में तीसरे स्थान पर हैं, अपने पिछले चार मुख्य ड्रॉ मुकाबलों में से तीन में बीजिंग सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं।

अगले दौर में उनका सामना कोरेंटिन मौटेट से होगा, जिन्होंने हांग्जो में टैलोन ग्रीक्सपूर को 6-4, 7-5 से हराकर अपने सेमीफाइनल अभियान को आगे बढ़ाया था। पिछले सप्ताह हांग्जो में सीजन की अपनी चौथी ट्रॉफी जीतने के बाद, अलेक्जेंडर बुब्लिक एटीपी लाइव रेस टू ट्यूरिन में तीन स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए। हालांकि, बीजिंग में अपने पहले मैच में वह अपनी शानदार फॉर्म का फायदा नहीं उठा पाए और एड्रियन मन्नारिनो से 6-3, 6-2 से हार गए।

--आईएएनएस

पीएके