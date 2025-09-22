खेल

चाइना मास्टर्स : वेंग होंगयांग पुरुष एकल का खिताब जीता, जिया यिफान और झांग शुक्सियन महिला युगल में चैंपियन रहीं

Sep 22, 2025, 01:59 AM

शेन्जेन, 21 सितंबर (आईएएनएस)। चीन के वेंग होंगयांग ने रविवार को विश्व सीरीज सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, 2025 बीडब्ल्यूएफ चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीता। जिया यिफान और झांग शुक्सियन ने महिला युगल में जीत हासिल की।

वेंग ने चीनी ताइपे की लिन चुन-यी को 21-11, 21-15 से हराया।

जीत के बाद वेंग ने कहा, "मैंने स्पष्ट रणनीति और मानसिकता के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया। मेरी निरंतरता जीवन और प्रशिक्षण, दोनों में समग्र तैयारी से आती है।"

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 80 मिनट तक चले महिला युगल के फाइनल में, जिया और झांग ने दक्षिण कोरिया की किम हये-जियोंग और कोंग ही-योंग को 21-19, 16-21, 21-13 से हराया।

जिया ने कहा, "मैंने झांग से कहा था कि इसे ओलंपिक फाइनल की तरह लें। अगर हम कोर्ट पर आने वाली मुश्किलों पर काबू नहीं पा सके, तो हमारे पास दोबारा मौका नहीं होगा।"

महिला एकल में, दक्षिण कोरिया की विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एन से-यंग ने अपनी गति और सटीकता से चीन की हान यू को 21-11, 21-3 से हराकर अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया।

एन ने कहा, "मैच जीतना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस बैडमिंटन से मैं प्यार करती हूं, उसका बेहतर आनंद कैसे उठाऊं, यही वह सवाल है जिस पर मुझे अभी तक और अंत तक विचार करने की जरूरत है।"

हान ने कहा, "उसने अपनी गति से मुझ पर बहुत दबाव डाला। मैं सचमुच और ज्यादा अंक हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सका। मैं प्रशंसकों के उत्साह और समर्थन के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे अफसोस है कि मैं बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया।"

पुरुष युगल में दक्षिण कोरिया ने एक और जीत हासिल की। विश्व चैंपियन किम वोन-हो और सियो सेउंग-जे ने भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को 21-19, 21-15 से हराया।

मिश्रित युगल में, थाईलैंड के डेचापोल पुआवारानुक्रोह और सुपिस्सारा पेवसम्प्रान ने मलेशियाई विश्व चैंपियन चेन तांग जी और तोह ई वेई को 21-8, 21-17 से हराकर खिताब जीता।

--आईएएनएस

