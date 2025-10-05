चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलीटों को सम्मानित किया

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है। शनिवार को देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने इस आयोजन में शिरकत की और उत्कृष्ट एथलीटों को पदक प्रदान किए।

उपेंद्र द्विवेदी ने आयोजन में भाग लेने वाले भारतीय सेना के अन्य पैरा एथलीटों सहित अन्य लोगों से भी बातचीत की और उनके समर्पण और उपलब्धियों की सराहना की। यह आयोजन देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था, जिसमें भारत के पैरा एथलीटों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, जो लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और वैश्विक खेल मंच पर देश को गौरवान्वित करते हैं।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर को शुरू हुआ था। 5 अक्टूबर 2025 को इसका समापन होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह 12वां संस्करण है। भारत में आयोजित यह अब तक की सबसे बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता है। आयोजन में दुनिया भर के 1,000 से अधिक एथलीट 186 पदक स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। इसमें 101 स्पर्धा पुरुषों और 84 महिलाओं के लिए है, एक मिश्रित स्पर्धा है। स्पर्धा की संख्या पिछली बार जापान के कोबे में आयोजित पिछले संस्करण से अधिक है।

भारत ने शनिवार को तीन और पदक जीते। एकता भयान और सोमन राणा ने क्रमशः महिलाओं की क्लब थ्रो एफ51 और पुरुषों की शॉटपुट एफ57 में रजत पदक जीते, जबकि प्रवीण कुमार (पुरुषों की ऊंची कूद टी64) ने कांस्य पदक जीता। निमिषा चक्कुंगल परमबिल ने 5.74 मीटर का नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया, लेकिन महिलाओं की लंबी कूद टी47 स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहने के कारण पदक से चूक गईं।

भारत फिलहाल छह स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। ब्राजील 12 स्वर्ण सहित 37 पदकों के साथ शीर्ष पर है।

--आईएएनएस

पीएके