बायर्न म्यूनिख का शानदार प्रदर्शन जारी, लीवरकुसेन को 3-0 से हराया

बायर्न म्यूनिख ने लीवरकुसेन को 3-0 से शिकस्त देकर बुंडेसलीगा सीजन में अपनी शानदार शुरुआत जारी रखी है। इसी के साथ मेहमान टीम के 37 मैचों से चले आ रहे अपराजित अभियान को भी समाप्त कर दिया है।

पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाफ होने वाले अहम यूएफा चैंपियंस लीग मुकाबले से पहले बायर्न के कोच विंसेंट कंपनी ने टीम में सात बदलाव किए।

कप्तान मैनुअल नोयर गोलपोस्ट पर लौटे। टॉम बिशोफ और लेनार्ट कार्ल जैसे युवा खिलाड़ियों को शुरुआती एकादश में मौका मिला, जबकि स्टार तिकड़ी हैरी केन, माइकल ओलीसे और लुइस डियाज बेंच पर रहे।

तमाम बदलावों के बावजूद बायर्न ने शुरुआत से ही मैच में नियंत्रण बना लिया था। 25वें मिनट में बिशोफ ने सर्ज गनाब्री को शानदार थ्रू बॉल दी, जिन्होंने गोलकीपर मार्क फ्लेकेन को छकाते हुए पहला गोल दागा।

छह मिनट (31वें मिनट) बाद, निकोलस जैक्सन ने कॉनराड लैमर के क्रॉस पर बेहतरीन हेडर लगाकर बढ़त दोगुनी कर दी।

हाफटाइम से ठीक पहले (45वें मिनट), राफेल गुरेरो के निचले पास को लोइक बेड ने गलती से अपने ही गोल में पहुंचा दिया, जिससे ब्रेक से पहले ही नतीजा लगभग तय हो गया।

दूसरे हाफ की शुरुआत में जैक्सन एक नजदीकी हेडर से गोल करने से चूक गए, जबकि कोम्पानी ने अगले हफ्ते होने वाले यूरोपीय मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की ऊर्जा बचाने के लिए केन, ओलिस और डियाज को मैदान पर उतारा। इस बीच लीवरकुसेन को वापसी का मौका नहीं मिल सका।

इस जीत के साथ बायर्न ने सभी प्रतियोगिताओं में अपनी जीत की लय को 15 मैचों तक बढ़ाते हुए बुंडेसलीगा तालिका में शीर्ष स्थान को और मजबूत किया। लीवरकुसेन को लीग में सीजन की शुरुआती राउंड के बाद पहली हार झेलनी पड़ी और लगभग दो वर्षों में यह उनकी पहली बाहरी (अवे) हार रही।

लीवरकुसेन के कोच कैस्पर ह्यूलमांड ने कहा, "हमें बायर्न की गुणवत्ता को स्वीकार करना होगा, उन्होंने हमारी गलतियों का फायदा उठाया और जीत के हकदार थे। हम अपने प्रदर्शन से खुश नहीं हैं, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा।"

