BWF World Championship 2025: पीवी सिंधु, ध्रुव-तनिषा, सात्विक-चिराग 16वें राउंड में पहुंचे

सात्विक-चिराग और पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड्स में किया दमदार प्रदर्शन
Aug 28, 2025, 05:44 AM
पेरिस:  बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष युगल जोड़ी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया।

नौवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने चीनी ताइपे के लियू कुआंग हेंग और यांग पो हान को 22-20, 21-13 से शिकस्त दी। यह मुकाबला पेरिस के एडिडास एरिना में 43 मिनट तक चला।

 

राउंड ऑफ 16 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना छठी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। इस मुकाबले के बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

दूसरी ओर, पीवी सिंधु ने महिला एकल के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना को 21-19, 21-15 से शिकस्त दी।

 

विश्व में 15वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु पहले गेम में 12-18 से पिछड़ रही थीं, लेकिन छह लगातार अंकों के साथ शानदार वापसी करते हुए सिंधु ने आखिरकार 21-19 से गेम अपने नाम कर लिया।

 

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने दूसरे गेम में अपनी गति को नियंत्रित किया करते हुए युवा प्रतिद्वंद्वी को संभलने का मौका नहीं दिया। यह मुकाबला सीधे गेम में समाप्त हो गया। निरंतरता और सटीकता के साथ पीवी सिंधु ने आखिरकार दूसरे गेम को 21-15 से अपने नाम कर लिया।

 

मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की 16वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने आयरलैंड के जोशुआ मैगी और मोया रयान को 21-11, 21-16 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। इस भारतीय जोड़ी का सामना हांगकांग की पांचवीं वरीयता प्राप्त टैंग चुन मान और त्से यिंग सुएट की जोड़ी से होगा।

 

अब भारत की उम्मीदें रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे की गैर-वरीयता प्राप्त जोड़ी पर टिकी होंगी। इसके साथ ही एचएस प्रणय पुरुष एकल के प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की करने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे।

 

 

