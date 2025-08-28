खेल

Dhruv Kapila Tanisha Crasto Win : आयरिश जोड़ी पर ध्रुव-तनिषा की जीत, भारत के अभियान की शानदार शुरुआत

ध्रुव-तनिषा तीसरे दौर में, पीवी सिंधु और एचएस प्रणय होंगे अगली चुनौती में
Aug 28, 2025, 06:10 AM
बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप : आयरिश जोड़ी पर ध्रुव-तनिषा की जीत, भारत के अभियान की शानदार शुरुआत

पेरिस: भारत ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने बुधवार को आयरिश जोड़ी जोशुआ मैगी और मोया रयान पर शानदार जीत दर्ज की।

16वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को शुरुआती दौर में बाई मिला था, जिसके बाद आयरिश जोड़ी को 21-11, 21-16 से सीधे गेम में शिकस्त देकर तीसरे दौर में प्रवेश किया।

 

भारतीय जोड़ी ने शुरुआती गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 21-11 से आसान जीत दर्ज की। दूसरे गेम में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो ने अपनी लय बरकरार रखते हुए 12-8 की बढ़त बना ली। आयरिश जोड़ी के एक अनफोर्स्ड एरर ने भारत को 13-9 की बढ़त तक पहुंचा दिया।

हालांकि, आयरिश जोड़ी ने संघर्ष जारी रखते हुए इस अंतर को 16-19 तक कम कर दिया था, लेकिन भारतीयों ने जल्द ही वापसी करते हुए कुछ ही देर बाद मैच प्वाइंट हासिल कर लिया। भारत ने सीधे गेम में जीत हासिल करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।

 

तीसरे दौर में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो की जोड़ी का सामना सामना हांगकांग की पांचवीं वरीयता प्राप्त टैंड चुन मान और त्से यिंग सुएट की जोड़ी से होगा।

 

वहीं, अपने-अपने राउंड-1 मुकाबलों में जीत दर्ज करने के बाद पीवी सिंधु और एचएस प्रणय भी बुधवार को अपने राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों में उतरेंगे। सिंधु का मुकाबला मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना से होगा, जबकि प्रणय वर्ल्ड नंबर-2 डेन एंडर्स एंटोनसेन को चुनौती देंगे।

 

भारत की एक और मिश्रित जोड़ी रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे, तीसरे दौर में जगह बनाने के लिए कोर्ट पर उतरेगी। उनका मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त मलेशियाई चेन तांग जी और तोह ई वेई से होगा।

 

रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे की गैर-वरीयता प्राप्त जोड़ी ने मंगलवार को मकाऊ के लियोंग इओक चोंग और वेंग ची एनजी को 18-21, 21-16, 21-18 से हराकर अपने पहले राउंड ऑफ 64 मैच में शानदार जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला 47 मिनट तक चला।

 

 

 

 

