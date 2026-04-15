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बदल रही बिहार क्रिकेट की तस्वीर, आईपीएल के मंच पर अपनी काबिलियत से सुर्खियां बटोर रहे ये क्रिकेटर्स

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 05:05 AM

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। एक समय था जब बिहार से एक क्रिकेटर का विश्व स्तर तक पहुंचना बड़ी बात समझा जाता था। मूलभूत सुविधाओं का अभाव, आर्थिक तंगी और तमाम तरह के कारणों के चलते जी-तोड़ मेहनत करने वाले बिहार के खिलाड़ी पहचान के लिए मोहताज रह जाते थे। हालांकि, अब बिहार में क्रिकेट की तस्वीर बदल रही है और इस बदलाव में अहम भूमिका आईपीएल निभा रहा है।

आईपीएल के जरिए बिहार के उभरते हुए क्रिकेटर्स को वो मंच मिल रहा है, जिसकी चाहत वह ना जाने कितने वर्षों से रखा करते थे। दूसरी बात यह भी कि आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजियां घरेलू क्रिकेट पर अब अपनी पैनी नजर बनाए रखती हैं। घरेलू क्रिकेट में वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बिहार के काबिल क्रिकेटर्स गुमनाम रह जाते थे। हालांकि, अब ऐसा नहीं है और बिहार से एक से बढ़कर एक क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं, जो सुविधाओं की कमी होने के बावजूद दुनिया की सबसे मशहूर लीग में से एक आईपीएल में अपना दमखम दिखा रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी: बिहार के समस्तीपुर जिले से आने वाले वैभव सूर्यवंशी अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 15 साल की उम्र में वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वैभव की आक्रामक और निडर बल्लेबाजी की तारीफ सिर्फ भारतीय नहीं, बल्कि विदेशी क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं।

मुकेश कुमार: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में मुकेश कुमार भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बिहार के गोपालगंज से आने वाले मुकेश अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम में भी अपनी जगह बना चुके हैं। मुकेश भारत की ओर से तीनों ही फॉर्मेट में अपना डेब्यू कर चुके हैं और आईपीएल में भी पिछले 3 साल से छाप छोड़ रहे हैं।

ईशान किशन: बिहार की राजधानी पटना में जन्मे ईशान किशन की बल्लेबाजी का आज हर कोई दीवाना है। भारतीय टीम को अकेले दम पर कई मुकाबलों में जीत दिला चुके ईशान ने बिहार के हर उस क्रिकेटर के लिए प्रेरणा रहे हैं, जो टीम इंडिया की जर्सी में खेलने का सपना देखता है। यह बात अलग है कि ईशान झारखंड की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब बिहार के क्रिकेटर्स का जिक्र होता है, तो एमएस धोनी के बाद ईशान का ही नाम आता है।

सार्थक रंजन: लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने पिता की तरह राजनीति की जगह क्रिकेट में करियर बनाने का फैसला लिया। आईपीएल 2026 में सार्थक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल हैं। भले ही उन्हें अभी इस मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका न मिल सका हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बूते सार्थक ने पिता से अलग अपनी खुद की पहचान क्रिकेटर के तौर पर बनाई है।

साकिब हुसैन: 13 अप्रैल, 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन में बिहार के गोपालगंज से निकला एक और क्रिकेटर कई अखबारों की सुर्खियां बना। गेंदबाज का नाम साकिब हुसैन है। साकिब ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 4 विकेट निकाले और अपनी रफ्तार के बूते पहले ही मुकाबले में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा।

यह तमाम क्रिकेटर्स इस बात का सबूत है कि बिहार की गलियों, चौराहे और बदतर हालात में मौजूद मैदानों पर खेलने वाले खिलाड़ी अब इंटरनेशनल लेवल पर छा जाने का सपना देखने लगे हैं। इन क्रिकेटर्स की कामयाबी ने बिहार के हर बच्चे में वो भरोसा, जुनून और जज्बा पैदा करने का काम किया है, जिसके दम पर वह क्रिकेट की दुनिया में उज्ज्जवल भविष्य बनाने के ख्वाब देखने लगे हैं।

--आईएएनएस

एसएम/डीएससी

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