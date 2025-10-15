बतौर टीम हम बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं : रवींद्र जडेजा

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। इस सीरीज में शतकीय पारी खेलने के अलावा, कुल 8 विकेट हासिल करने वाले रवींद्र जडेजा को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया, जबकि दिल्ली टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे।

'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने जाने पर रवींद्र जडेजा ने कहा, "बतौर टीम हम बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले पांच-छह महीनों में हमने किस तरह का क्रिकेट खेला है। एक टीम के तौर पर यह अच्छा संकेत है कि हम लंबे समय तक ऐसा करते रहेंगे।"

अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर जडेजा ने बताया, "जैसा कि गौतम गंभीर ने कहा, मैं अब बल्लेबाज के तौर पर छठे नंबर पर हूं। इसलिए मैं एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा सोच रहा हूं। यह मेरे लिए कारगर है। पहले, कई वर्षों तक मैं आठवें, नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करता रहा, इसलिए मेरी मानसिकता अब की मानसिकता से थोड़ी अलग थी। मैं बस कोशिश करता हूं कि जब भी बल्लेबाजी का मौका मिले, क्रीज पर ज्यादा समय बिताऊं।"

उन्होंने कहा, "मैं रिकॉर्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मैं बस अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बल्ले और गेंद, दोनों से योगदान देने पर फोकस करता हूं। मुझे लगता है कि यह मेरी तीसरी 'मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी' है। मैं बहुत खुश हूं।"

वहीं, 'प्लेयर ऑफ द मैच' कुलदीप यादव ने कहा, "यह बिल्कुल अलग विकेट था। यहां ज्यादा ओवर डालना एक चुनौती थी। मुझे यहां गेंदबाजी करने में मजा आया। यहां कोई ड्रिफ्ट नहीं था। विकेट बहुत ड्राई था। ज्यादा ओवर डालना और विकेट हासिल करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे बल्लेबाज को आउट करना अच्छा लगता है। मैंने पहले टेस्ट मैच में भी कुछ विकेट लिए, यहां भी विकेट निकाले। जडेजा का साथ होना बहुत अच्छा है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में मेरा मार्गदर्शन किया है।"

भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट को पारी और 140 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद टीम इंडिया ने सीरीज का दूसरा मैच 7 विकेट से जीत लिया।

