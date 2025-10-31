खेल

बतौर टी20 कप्तान मिचेल मार्श ने जीता 19वां टॉस, हर बार चुनी गेंदबाज

Oct 31, 2025, 01:05 PM

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मार्श ने बतौर टी20 कप्तान 19वीं बार टॉस जीता। हर बार गेंदबाजी ही चुनी।

इस मुकाबले में अगर मिचेल मार्श 4 रन बना लेते हैं, तो टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2 हजार रन पूरे कर लेंगे। वहीं, संजू सैमसन को 1 हजार रन का आंकड़ा छूने के लिए महज 7 रन की दरकार है। 4 विकेट के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे कर लेंगे।

इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बदलाव के साथ उतरी है। जोश फिलिप की जगह मैथ्यू शॉर्ट को मौका दिया गया है। वहीं, भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेले थे। भले ही वह टी20 सीरीज का हिस्सा हैं, लेकिन सीरीज के पहले मैच में उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिल सका था। ऐसे में बुमराह पहली बार इस दौरे पर गेंदबाजी करते नजर आने वाले हैं।

दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी। सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसमें 9.4 ओवरों के खेल तक भारत ने 1 विकेट गंवाकर 97 रन बना लिए थे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 33 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। टीम इंडिया ने 20 मैच अपने नाम किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैच जीते। शेष 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन : मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस।

--आईएएनएस

आरएसजी

