बेटिंग ऐप मामले में बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा पहुंचे ईडी दफ्तर, पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को भी समन

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में बंगाली फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता अंकुश हाजरा को पूछताछ के लिए तलब किया गया। अंकुश हाजरा मंगलवार सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे इस ऐप के प्रचार में उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है।

ईडी अधिकारी पूछताछ के दौरान उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इस ऐप के प्रमोशन के बदले कितनी राशि दी गई थी।

इससे पहले सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई थी, जहां अधिकारियों ने उनसे करीब नौ घंटे तक पूछताछ की।

ईडी की पूछताछ में मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश की गई कि उन्होंने इस ऐप का प्रचार क्यों किया, उन्हें इसके लिए कितनी रकम दी गई, और क्या उन्हें इसकी अवैधता की जानकारी थी।

ईडी इस मामले में अब तक कई चर्चित चेहरों से पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी इस मामले में सवाल-जवाब हो चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा गया है। उथप्पा से भी इसी प्रकार की पूछताछ की जाएगी, जैसी पहले अन्य खिलाड़ियों और अभिनेताओं से की गई है।

इस पूरे मामले में सभी सेलिब्रिटीज से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वे इस ऐप से कैसे जुड़े, क्या उन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट से पहले कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच की थी, और क्या उन्हें इस प्लेटफॉर्म की कानूनी स्थिति के बारे में जानकारी थी। जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि क्या इन प्रमोशनों के जरिए कोई अवैध लेन-देन या मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई।

इस मामले में अंकुश हाजरा और मिमी चक्रवर्ती के वकील शशि कौशिक ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "ईडी अपनी जांच में हर उस व्यक्ति को समन भेज रही है, जो उनके मुताबिक इस मामले से जुड़ा हो सकता है, चाहे वह खेल जगत से हो या बॉलीवुड से। यह सिर्फ जांच प्रक्रिया का हिस्सा है।"

बता दें कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म भारत में प्रतिबंधित हैं, लेकिन फिर भी ये अलग-अलग डोमेनों, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने यूजर्स तक पहुंच बना रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के प्रचार-प्रसार में कई नामचीन हस्तियों के शामिल होने से ईडी अब इस दिशा में और गहराई से जांच कर रही है।

