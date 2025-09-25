खेल

बिशन सिंह बेदी के बर्थडे पर बेटे अंगद और बहू नेहा ने पुरानी यादों से दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Sep 25, 2025, 12:35 PM

मुंबई, 25 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता अंगद बेदी के पिता और भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का गुरुवार को बर्थडे है। इस मौके पर अंगद बेदी और उनकी पत्नी नेहा धूपिया ने सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

अंगद ने पिता को याद करते हुए उनके क्रिकेट और निजी जीवन की कुछ अनमोल तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं।

पहली तस्वीर में बिशन मैदान पर गेंद लिए खड़े हैं तो दूसरी में वह शानदार गेंदबाजी करते दिख रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में अंगद अपने पिता के साथ बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर उनके विवाह समारोह की है, जिसमें अंगद अपने पिता के साथ हैं।

इन तस्वीरों के साथ अंगद ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे पिताजी! आप हमेशा ऊंची उड़ान भरें। 25 सितंबर 1946।"

वहीं, अंगद की पत्नी नेहा धूपिया ने भी इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर बिशन सिंह बेदी को श्रद्धांजलि दी। नेहा ने कुछ पारिवारिक तस्वीरें साझा कीं, जिनमें से एक में बिशन अपनी पत्नी के साथ, दूसरी में नेहा, उनके बच्चे और बिशन गार्डन में और तीसरी फोटो में पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहे हैं।

नेहा ने कैप्शन में लिखा, "आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे।"

बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने अपने करियर में 1560 विकेट लिए। वह भारत के पहले टेस्ट गेंदबाज थे जिन्होंने 200 विकेट का आंकड़ा छुआ। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट हासिल किए। 1975 के विश्व कप में बिशन ने ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 12 ओवर में 8 मेडन डालकर इतिहास रचा था। वह भारत की पहली वनडे जीत के नायक भी थे।

बेदी ने ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 1975 में 12 ओवर के अपने स्पेल में सिर्फ 6 दिए थे। इस दौरान उन्होंने 8 मेडन ओवर निकाले, जबकि एक विकेट भी लिया था।

23 अक्टूबर 2023 को बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया था। वह उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और कई सर्जरी से गुजर चुके थे।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

