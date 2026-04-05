बिश्केक में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, अमन और सुजीत से देश को उम्मीदें

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत भारत की अगुवाई करेंगे। यह चैंपियनशिप किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में आयोजित होगी, जिसने साल 2018 और 2024 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।

यह चैंपियनशिप दो-दिवसीय फॉर्मेट में होगी। प्रतियोगिता की शुरुआत सोमवार को ग्रीको-रोमन के साथ होगी, जिसके बाद महिला कुश्ती और फिर फ्रीस्टाइल होगी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में करीब 350 पहलवान 30 गोल्ड मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में भारत के कुल 30 भारतीय पहलवान हिस्सा लेने जा रहे हैं।

अमन सहरावत, जिन्होंने 57 किग्रा वर्ग में ओलंपिक पदक जीता और 2023 में एशियाई चैंपियन भी बने, अब पुरुषों के नॉन-ओलंपिक 61 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 22 वर्षीय पहलवान ने इस वर्ग में ग्रां प्री स्तर पर भी कुछ पदक जीते हैं। इसी साल उन्होंने जाग्रेब ओपन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे सुजीत, जो 65 किलोग्राम वर्ग के मौजूदा अंडर-23 विश्व चैंपियन हैं, इस प्रतियोगिता में नजर आएंगे। भारत के लिए 57 किलोग्राम भारवर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग में आखिरी एशियाई खिताब 2019 में आया था, जब बजरंग पूनिया ने शीआन में 65 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीतकर यादगार वापसी की थी। अब, सुजीत उस सूखे को खत्म करने और भारत को तीन साल में एक एशियन खिताब दिलाने की कोशिश करेंगे।

इस बीच, भारतीय महिला कुश्ती टीम में वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट अंतिम पंघाल शामिल नहीं होंगी। पिछले महीने नेशनल ट्रायल्स के दौरान 53 किलोग्राम वर्ग में जगह बनाने के लिए हुए मुकाबले में उन्हें मीनाक्षी गोयत के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। यह नेशनल सर्किट पर पिछले तीन वर्षों में अंतिम की पहली हार थी।

एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 62 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडलिस्ट मनीषा भानवाला इस साल 57 किलोग्राम वर्ग में मुकाबला करेंगी। 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी अहलावत हिस्सा लेंगी। ग्रीको-रोमन वर्ग में, पांच बार के एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट सुनील कुमार (87 किलोग्राम वर्ग) भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे।

जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में, भारतीय पहलवानों ने कुल 10 मेडल जीते थे, जिसमें एक गोल्ड, तीन सिल्वर और सात ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।

एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय कुश्ती टीम:

महिला: नीलम सिरोही (50 किलोग्राम), मीनाक्षी गोयत (53 किलोग्राम), हंसिका लांबा (55 किलोग्राम), मनीषा भानवाला (57 किलोग्राम), नेहा सांगवान (59 किलोग्राम), मानसी अहलावत (62 किलोग्राम), मोनिका (65 किलोग्राम), मानसी लाठर (68 किलोग्राम), हर्षिता (72 किलोग्राम), काजल धोचक (76 किलोग्राम)।

पुरुष फ्रीस्टाइल: अंकुश (57 किलोग्राम), अमन सहरावत (61 किलोग्राम), सुजीत कालकल (65 किलोग्राम), अभिमन्यु (70 किलोग्राम), जयदीप (74 किलोग्राम), संदीप सिंह मान (79 किलोग्राम), मुकुल दहिया (86 किलोग्राम), पुनीत कुमार (92 किलोग्राम), विक्की (97 किलोग्राम), दिनेश (125 किलोग्राम)।

ग्रीको रोमन: ललित (55 किलोग्राम), साहिल (60 किलोग्राम), सनी कुमार (63 किलोग्राम), सचिन सहरावत (67 किलोग्राम), अनिल (72 किलोग्राम), अमन (77 किलोग्राम), प्रिंस (82 किलोग्राम), सुनील कुमार (87 किलोग्राम), नितेश (97 किलोग्राम), जोगिंदर राठी (130 किलोग्राम)।

--आईएएनएस

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