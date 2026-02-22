खेल

BSF Borderman Marathon 2026 : अमृतसर में सफल आयोजन, देशभक्ति और फिटनेस का उत्सव

‘हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन’ थीम के साथ बीएसएफ की भव्य मैराथन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 22, 2026, 04:05 PM
बीएसएफ बॉर्डरमैन मैराथन-2026: अमृतसर में सफल आयोजन, देशभक्ति और फिटनेस का उत्सव

अमृतसर: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने रविवार को पंजाब फ्रंटियर में 'बॉर्डरमैन मैराथन-2026' का भव्य और सफल आयोजन किया। यह आयोजन बीएसएफ की 60 वर्षों की समर्पित सेवा के डायमंड जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। थीम 'हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन' के तहत यह इवेंट सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले समुदायों के साथ बीएसएफ के मजबूत रिश्ते को और मजबूत करने का प्रतीक बना।

यह पांचवां संस्करण था, जिसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त थी। मैराथन में तीन श्रेणियां, फुल मैराथन (42.195 किमी), हाफ मैराथन (21.097 किमी) और 10 किमी रन, शामिल थीं। फुल मैराथन की शुरुआत अमृतसर के गोल्डन गेट से डॉ. अतुल फुलझेले, आईपीएस, इंस्पेक्टर जनरल, पंजाब फ्रंटियर द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। हाफ मैराथन वॉर मेमोरियल से और 10के रन लाहौरी मल गांव के पास से शुरू हुई। सभी रेस जॉइंट चेक पोस्ट (जेसीपी) अटारी पर समाप्त हुईं।

फिट इंडिया मूवमेंट के अनुरूप आयोजित इस मैराथन में देशभर से 7,500 से अधिक (कुछ रिपोर्टों में 13,000 तक) रनर्स ने भाग लिया। इसमें सिविलियन, सशस्त्र बलों के जवान, पुलिस अधिकारी, बॉर्डर क्षेत्र के युवा, पूर्व सैनिक और अंतरराष्ट्रीय एथलीट शामिल थे। महिलाओं के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा ने भी बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की।

रनर्स की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरे रूट पर मेडिकल सहायता, हाइड्रेशन स्टेशन और रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स का व्यापक इंतजाम किया गया था। बीएसएफ के जवान और स्थानीय निवासियों ने रास्ते भर जोश भरे उत्साह से रनर्स का हौसला बढ़ाया, जिससे एकता, प्रेरणा और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत माहौल बना।

मैराथन का समापन जेसीपी अटारी पर एक भव्य समारोह के साथ हुआ। चीफ गेस्ट ने विजेताओं को मेडल और पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में बीएसएफ महिला बैंड की शानदार परफॉर्मेंस और पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

यह आयोजन बीएसएफ की राष्ट्रीय सुरक्षा, शारीरिक फिटनेस और सीमावर्ती समुदायों के साथ गहरे जुड़ाव की प्रतिबद्धता का जीता-जागता प्रमाण है। डायमंड जुबली वर्ष में यह इवेंट न केवल फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि राष्ट्र की एकता और सीमा रक्षकों के प्रति सम्मान को भी मजबूत करता है।

--आईएएनएस

 

 

Diamond Jubilee CelebrationBorder Community EngagementFit India MovementMarathon India NewsBSF Marathon 2026national security indiaBorder Security Force EventAmritsar Sports Event

Related posts

Loading...

More from author

Loading...