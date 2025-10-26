बीसीसीआई सचिव ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मेहमान टीमों के लिए सुरक्षा घेरे को अधिक मजबूत और बेहतर बनाने का वादा भी किया है।

घटना के वक्त दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर होटलर रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की ओर जा रही थीं। इस बीच एक बाइक सवार युवक ने उनके छेड़छाड़ की। इसके तुरंत बाद महिला खिलाड़ियों ने तुरंत एसओएस नोटिफिकेशन भेजा और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस मामले पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईएएनएस से कहा, "यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी ने भी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि भारत एक मेहमाननवाज देश है। देश के किसी भी मेहमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए, हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए बेहद खेद है।"

उन्होंने कहा, "हमें इस बात की भी खुशी है कि पुलिस ने जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। मुझे उम्मीद है कि पकड़े गए अपराधी को सजा देने के लिए कानून अपना काम करेगा। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दौरान सभी मेहमान टीमों के लिए पहले से ही एक सुरक्षा घेरा मौजूद है, लेकिन हम इसे और बेहतर बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हमें उम्मीद है कि विश्व कप के बाकी मैच भी सुचारू रूप से चलेंगे।"

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने खिलाड़ियों के बयान दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ एमआईजी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (पीछा करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

आरोपी स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत है। उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली है।

--आईएएनएस

