बीसीसीआई और टीम इंडिया ने गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

Oct 06, 2025, 09:06 AM

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने सोमवार को अपने गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मोर्केल जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, आज 41 वर्ष के हो गए।

बीसीसीआई की आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, "टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुभव और शालीनता के साथ गेंदबाजी दल का मार्गदर्शन करने वाले मोर्केल की मौजूदगी टीम के लिए प्रेरणादायक है।"

मोर्केल ने अगस्त 2024 में भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल होकर गेंदबाजी विभाग की कमान संभाली थी। मुख्य कोच गौतम गंभीर की सिफारिश पर नियुक्ति के बाद, उन्होंने तुरंत टीम को मजबूत बनाने में योगदान दिया। उनके जुड़ने के बाद भारतीय टीम ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मोर्केल के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके दम पर टीम ने खिताब जीता।

इसके साथ ही हाल ही में संपन्न हुए टी-20 एशिया कप में भारत ने 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोर्केल की कोचिंग में भारतीय गेंदबाजों ने न केवल विकेट लेने की क्षमता बढ़ाई, बल्कि चोटों से बचाव और बेंच स्ट्रेंथ पर भी फोकस किया। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज के अनुभव ने टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाया है।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज मोर्ने मोर्केल ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 86 टेस्ट मैचों में 160 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 309 विकेट हासिल किए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 23 रन देकर 6 विकेट रहा। मोर्केल ने टेस्ट क्रिकेट में 8 बार पांच विकेट लेने का कीर्तिमान भी स्थापित किया।

वनडे इंटरनेशनल में मोर्केल ने 117 मैचों की 114 पारियों में 188 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 5 विकेट रहा और उन्होंने वनडे में दो बार पांच विकेट हासिल किए। 21 रन देकर पांच विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

टी20 अंतरराष्ट्रीय में, उन्होंने 44 मैचों में 47 विकेट लिए, जिसमें 17 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। मोर्केल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने 70 मैचों में 77 विकेट हासिल किए, जिसमें 20 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस

