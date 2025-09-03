बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर के लिए बोलियां आमंत्रित की

मुंबई, 2 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को ड्रीम11 की जगह टीम इंडिया के नए लीड स्पॉन्सर के लिए बोली आमंत्रित की है। लीड स्पॉन्सरशिप में सीनियर पुरुष और महिला टीमों के साथ-साथ सभी आयु वर्ग की पुरुष और महिला टीमों को भी शामिल किया जाएगा।

बोर्ड ने इन्क्वायरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (आईईओआई) जारी करने की घोषणा की है, जिसमें बोली प्रस्तुत करने और उसके मूल्यांकन से जुड़ी विस्तृत शर्तें और नियम शामिल हैं।

रियल मनी गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी में काम करने वाली कोई भी कंपनी आवेदन करने के योग्य नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है।

आईईओआई दस्तावेज खरीदने की अंतिम तारीख 12 सितंबर तय की गई है, जबकि बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी। बीसीसीआई ने कहा कि आईईओआई दस्तावेज 5 लाख रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस के भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ड्रीम 11 ने जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में एडटेक कंपनी बायजू की जगह लेने के लिए 358 करोड़ रुपये के तीन साल के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पिछले महीने बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड की फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम11 के साथ साझेदारी समाप्त हो गई है।

यह कदम संसद में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट 2025 के पारित होने के बाद उठाया गया। वर्तमान में बोर्ड नए लीड स्पॉन्सर की तलाश में है।

बीसीसीआई ने बताया है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर आईईओआई प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। भारतीय टीम महाद्वीपीय स्तर की इस प्रतियोगिता में बिना किसी लीड स्पॉन्सर के हिस्सा लेगी। एशिया कप में टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस