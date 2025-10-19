बीसीसीआई ने पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगान क्रिकेटरों की मौत पर शोक जताया

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना सीमा पार हवाई हमलों में शहीद हुए तीन युवा अफगान क्रिकेटरों कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की दुखद मौत पर गहरी दुःख और संवेदना व्यक्त की है।

बीसीसीआई इस दुःख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी), क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस भयावह और अनुचित हमले की निंदा करता है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को कहा, "निर्दोष लोगों, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता का विषय है। हम अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके दुख और क्षति में शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हाल ही में हुए हवाई हमले में तीन युवा अफगान क्रिकेटरों की दुखद मौत पर बेहद दुख और स्तब्धता व्यक्त की है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने कहा कि हम उस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने परिवारों, समुदायों और क्रिकेट जगत से तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छीन लिया, जिनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा अपने पसंदीदा खेल को खेलना था।

इससे पहले, अफगानिस्तान ने हवाई हमलों के प्रतिशोध में अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया।

एसीबी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इस घटना की निंदा की और इसे पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया एक कायराना हमला बताया।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायराना हमले में निशाना बनाया गया।"

एसीबी ने आगे कहा, "हमला अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करते हैं।"

--आईएएनएस

पीएके