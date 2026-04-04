बीसीसीआई के साथ संबंध सुधारने और द्विपक्षीय सीरीज के लिए बीसीबी ने की खास बैठक

ढाका, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने शनिवार को भारत के साथ क्रिकेट संबंधों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में यह पुष्टि की गई कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को आगामी द्विपक्षीय दौरों और भविष्य में सहयोग के अवसरों के संबंध में औपचारिक संदेश भेजा गया है।

इससे पहले, बीसीबी ने द्विपक्षीय दौरों और सीरीज के संबंध में बीसीसीआई को एक ईमेल लिखा था। आईसीसी के 'फ्यूचर टूर प्रोग्राम' के अनुसार, भारत को बांग्लादेश के खिलाफ एक सीरीज खेलनी है। भारतीय पुरुष टीम का सितंबर 2026 में बांग्लादेश का दौरा करने का कार्यक्रम है। इस दौरे में छह मुकाबलों की व्हाइट-बॉल सीरीज खेली जाएगी, जिसमें तीन वनडे और तीन टी20 मैच शामिल होंगे। यह दौरा पहले अगस्त 2025 के लिए निर्धारित था, लेकिन कार्यक्रम और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण इसे टाल दिया गया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब दोनों बोर्डों के बीच अंतिम कार्यक्रम की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

कुछ महीने पहले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को निर्देश दिया था कि वह अपने 2026 के अपने स्क्वॉड से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान (जिन्हें 9.2 करोड़ में खरीदा गया था) को रिलीज कर दे। इस फैसले से बांग्लादेश सरकार और जनता खुश नहीं थी, और बीसीबी ने इसका जवाब देते हुए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपनी टीम के मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित करने की मांग की थी। बीसीबी ने इसके पीछे अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया था।

हालांकि, बार-बार समीक्षा किए जाने के बावजूद, आईसीसी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। आईसीसी ने कहा था कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए किसी भी तरह के विश्वसनीय सुरक्षा खतरे के कोई संकेत नहीं हैं। इसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट का बहिष्कार करने का फैसला किया था और उनकी जगह पर स्कॉटलैंड की एंट्री हुई थी। हालांकि, अंत में आईसीसी और बीसीबी के बीच हुई बातचीत के बाद मामला सुलझ गया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारी जुर्माने से बच गया था। इसके साथ ही साल 2028 में एक आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करने के अधिकार को भी नहीं छीना गया है। बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल मुकाबलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया था, हालांकि, हाल ही में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

--आईएएनएस

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