खेल

बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्वश्रेष्ठ : सूर्यकुमार यादव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 27, 2025, 04:52 AM
बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्वश्रेष्ठ : सूर्यकुमार यादव

बेंगलुरु, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप के लिए पूरी तरह फिट घोषित कर दिए गए हैं। एशिया कप के बाद जर्मनी में उनका एक ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद सूर्यकुमार रिकवरी के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैब के लिए गए थे। सूर्यकुमार यादव ने कड़ी मेहनत के बाद सीओई में अपनी फिटनेस हासिल की। उन्होंने सीओई को सर्वश्रेष्ठ बताया है।

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में सूर्यकुमार यादव ने अपनी इंजरी और बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहते हुए रिकवरी पर अपनी बात कही है।

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। 5 से 6 सप्ताह हो चुके हैं। एक अच्छा रुटीन फॉलो कर रहा हूं और पूरी तरह फिट और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं।"

उन्होंने कहा, "मेरा ऑपरेशन आईपीएल के बाद हुआ था। जर्मनी में मेरा सफल ऑपरेशन हुआ। इसके बाद मैं सीओई आया था। मुझे पता था कि रिकवरी आसान नहीं होने वाली है। हमने पूरी प्रक्रिया को छोटे-छोटे भागों में बांटा। मैंने पूरी तरह फॉलो किया और अब अच्छा महसूस कर रहा हूं।"

उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से सीओई की खासियत यह है कि उन्हें पता होता है कि आपकी बॉडी अलग-अलग स्थितियों में कैसे रिएक्ट करती है। सभी कोच और फिजियो ने मेरी बॉडी के अनुसार एक्सरसाइज डिजाइन किया था।

सूर्यकुमार यादव ने सीओई की प्रशंसा करते हुए कहा, सीओई बहुत बड़ा है और बेहतरीन जगह है। यहां अभ्यास के लिए 60 से 70 विकेट हैं। 3 ग्राउंड हैं। यहां की सुविधाएं विश्व स्तरीय हैं। इसके जिम में एक साथ 35 से अधिक लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैंने यहां की सभी मशीनों का इस्तेमाल किया। सीओई न सिर्फ रिहैब के लिए बल्कि सामान्य ट्रेनिंग के लिए भी बेहतरीन है।

सूर्यकुमार यादव को पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की समस्या हुई थी, जिसके लिए जून 2025 में उनकी सफल सर्जरी हुई थी।

भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए तैयार है। यह टूर्नामेंट इस बार टी20 फॉर्मेट में हो रहा है। सूर्या का बतौर कप्तान टी20 में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने अब तक एक भी सीरीज नहीं गंवाई है।

--आईएएनएस

पीएके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...