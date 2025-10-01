खेल

बीसीसीआई के लिए देश सबसे पहले है, क्रिकेट उसके बाद : अरुण धूमल

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने पर भारतीय टीम को सराहा है। इसी के साथ उन्होंने दोहराया है कि भविष्य में भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। धूमल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बीसीसीआई के लिए देश सबसे पहले है, क्रिकेट उसके बाद।

अरुण धूमल ने आईएएनएस से कहा, "सरकार का फैसला है कि पाकिस्तान के साथ भारत द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार का जो रुख होगा, बीसीसीआई का भी वही रुख होगा। बीसीसीआई के लिए देश सबसे पहले है, क्रिकेट उसके बाद है।"

उन्होंने कहा, "मैं मानता हूं भारत-पाकिस्तान मैच को ज्यादा तरजीह दी गई है। अब पहले जैसी प्रतियोगिता नहीं रही है। अगर किसी भी भारतीय से पूछें कि 24 पाकिस्तान खिलाड़ियों के नाम बताइए, तो शायद उन्हें याद भी नहीं होगा। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अभी भी लोगों के जेहन में वसीम अकरम, वकार युनुस और शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों का नाम है, लेकिन अब ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं। मैं मानता हूं कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ हमारा ज्यादा बेहतर मुकाबला होता है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव के चलते भारत-पाकिस्तान मैच को ज्यादा तरजीह दी जाती है। हम निश्चित तौर पर विश्व की श्रेष्ठ टीम को हराने के काबिल हैं।"

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बर्ताव को लेकर कहा, "कई चीज ऐसी हुईं, जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो गया उसकी हमें बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया, उसके लिए हम एक बार फिर उनको मुबारकबाद देते हैं।"

उन्होंने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा, "शिखर तक पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन उस मुकाम पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। भारत नंबर एक टीम है। जिस तरह से टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते, उसके लिए मैं भारतीय टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम के सभी सदस्यों को बधाई, जिन्होंने दिखाया कि वह विश्व की बेस्ट टीम है।"

खिताबी मुकाबले में 69 रन की नाबाद पारी खेलने वाले तिलक वर्मा की तारीफ में अरुण धूमल ने कहा, "फाइनल मुकाबला बेहद नजदीकी था। तिलक ने फाइनल में बहुत जबरदस्त पारी खेली। बेहतरीन साझेदारिया कीं। हमारे बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है।"

भारत की खिताबी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को बधाई दी थी। इस पर अरुण धूमल ने कहा, "प्रधानमंत्री का बधाई देना सच में टीम को बहुत प्रोत्साहित करता है। वह विश्व के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं।"

उन्होंने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी को तारीफ करते हुए कहा, "लीडरशिप अगर ऐसी हो, जो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़े, तो उसका निश्चित तौर पर पूरे देशवासियों पर असर पड़ता है। इस लीडरशिप को देखते हुए, जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, हर चुनौती को स्वीकार किया और उससे निपटे, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।"

30 सितंबर से महिला विश्व कप की शुरुआत हो गई है। अरुण धूमल ने उम्मीद जताई है कि इस बार भारतीय टीम विश्व कप खिताब जीतेगी। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में महिला टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन थोड़ी-सी चूक के कारण वह आईसीसी ट्रॉफी जीतने से दूर रह जाती है। हालांकि, इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की है, मैं मानता हूं भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप जीतेगी।"

