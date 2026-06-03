बीसीसीआई गुरुवार को ऑनलाइन एपेक्स काउंसिल मीटिंग करेगा, क्या टी20 कप्तानी पर चर्चा होगी?

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) गुरुवार को अपनी एपेक्स काउंसिल कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग करेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय पुरुष टीम के अगले टी20 कप्तान के मुद्दे पर औपचारिक रूप से चर्चा होगी या नहीं?
सूत्रों ने बुधवार को 'आईएएनएस' को बताया, "बीसीसीआई गुरुवार को ऑनलाइन मोड में एपेक्स काउंसिल कमेटी की मीटिंग करेगा, लेकिन अधिकारियों के भारत के अगले पुरुष टी20 कप्तान पर चर्चा करने की संभावना के बारे में अभी पता नहीं है।"
मार्च में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से भारतीय टी20 टीम की कप्तानी के भविष्य को लेकर अटकलें बढ़ गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले दो वर्षों की प्लानिंग पर नजर है, जिसमें भारत टी20 वर्ल्ड कप 2028 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा और लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेगा।
जहां कुछ लोगों का मानना है कि हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर (जो अभी वनडे के उप-कप्तान हैं) सूर्यकुमार की जगह लेने की दौड़ में हैं, वहीं संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और ईशान किशन कप्तानी की भूमिका पाने के लिए अप्रत्याशित दावेदार साबित हो सकते हैं।
सूर्यकुमार यादव लंबे वक्त से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिसे अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति और गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती।
दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल 2026 के 13 मुकाबलों में 20.76 की औसत के साथ महज 270 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के अभियान के दौरान भी सूर्या बल्ले से संघर्ष करते नजर आए थे। हाल ही में मुंबई टी20 लीग में 'ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट' के लिए खेलते हुए सूर्या कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे।
टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम अपना अगला मैच जून में आयरलैंड दौरे पर खेलेगी। इसके लिए टीम का चयन जून के मध्य में हो सकता है। इसके बाद, भारत इंग्लैंड में 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगा, जिसके बाद जिम्बाब्वे के तीन मुकाबलों के दौरे पर जाएगा।
--आईएएनएस
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