बीसीसीआई 22 दिसंबर को महिला घरेलू क्रिकेटरों के भुगतान में बदलाव पर चर्चा करेगी

Dec 11, 2025, 08:56 AM
बीसीसीआई 22 दिसंबर को महिला घरेलू क्रिकेटरों के भुगतान में बदलाव पर चर्चा करेगी

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 22 दिसंबर को अपनी 31वीं एपेक्स काउंसिल बैठक में महिला क्रिकेटरों की वेतन संरचना में बदलाव पर चर्चा करेगा। बैठक ऑनलाइन होगी और शाम 7:00 बजे शुरू होगी।

घरेलू क्रिकेट में महिला क्रिकेटरों को किया जाने वाला भुगतान बेहद कम है। 2021 में किए गए पिछले बदलाव के अनुसार, घरेलू वनडे मैच के लिए, सीनियर महिला खिलाड़ियों को हर मैच के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जो पहले 12,500 रुपये थे। महिलाओं की अंडर-23, अंडर-19 और अंडर-15 के खिलाड़ियों को अभी 10,000 रुपये मिल रहे हैं। सभी महिला टूर्नामेंट में रिजर्व खिलाड़ियों को 50 परसेंट फीस मिलती है। सीनियर महिला जोनल रेड-बॉल टूर्नामेंट भी शुरू हुआ है। इसके भुगतान में भी बदलाव की जरूरत है।

महिलाओं के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बदलाव की बहुत संभावना है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम 50 लाख रुपये है। यह पुरुषों के क्रिकेट में सबसे निचले ग्रेड (ग्रेड सी) की रकम का आधा है। महिला क्रिकेट में 30 लाख और 10 लाख की दो अन्य श्रेणियां भी हैं।

पुरुष टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी चर्चा होगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के ग्रेड पर ध्यान दिया जाएगा। दोनों को मौजूदा समय में ए प्लस कैटेगरी के मुताबिक वेतन मिलता है। रोहित और विराट सिर्फ वनडे खेलते हैं। ऐसे में ग्रेड कम किया जा सकता है।

शुभमन गिल के ग्रेड में प्रोन्नति हो सकती है। गिल मौजूदा समय में तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। वह वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान हैं, और टी20 के उपकप्तान हैं।

बैठक में अंपायरों और मैच रेफरी की फीस में बदलाव की भी चर्चा हो सकती है। नए पदाधिकारियों के चुने जाने के बाद यह पहली एपेक्स काउंसिल मीटिंग है।

