बेसबॉल और सॉफ्टबॉल में क्या अंतर है? दोनों खेलों में होता है बल्ले, गेंद और ग्लव्स का इस्तेमाल

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल दोनों ही खेल लगभग एक समान हैं। दोनों ही खेलों में बल्ले, गेंद और ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं, जो इन खेलों में अंतर पैदा करती हैं।

बेसबॉल और सॉफ्टबॉल दोनों ही खेलों में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लिए विश्व चैंपियनशिप हैं। ओलंपिक स्तर पर बेसबॉल सिर्फ पुरुषों का खेल रहा है जबकि सॉफ्टबॉल में सिर्फ महिलाओं की भागीदारी रही है। दोनों खेलों में टीम में खिलाड़ियों की संख्या, मैदान के आकार और अन्य कुछ नियमों के आधार पर अंतर है।

बेसबॉल और सॉफ्टबॉल के मैदान के आधार पर अंतर होता है। ओलंपिक स्टेज पर, बेसबॉल में हर बेस के बीच की दूरी 90 फीट और सॉफ्टबॉल में सिर्फ 60 फीट होती है। ज्यादातर बेसबॉल मैदानों पर आउटफील्ड की फेंस लगभग 400 फीट होती है। सॉफ्टबॉल में सबसे दूर की जगह होम प्लेट से औसतन लगभग 220 फीट दूर होती है।

बेसबॉल को हार्ड गेंद से खेला जाता है। सॉफ्टबॉल को नाम के अनुसार ही सॉफ्ट गेंद से खेला जाता है। सॉफ्टबॉल का गोला 11.88 से 12.13 इंच के बीच होता है। इसका वजन 6.25 से 7.00 औंस के बीच होता है। बेसबॉल का गोला 9.00 से 9.25 इंच के बीच होता है। इसका वजन 5.00 से 5.25 औंस के बीच होता है।

बेसबॉल का बल्ला 42 इंच लंबा हो सकता है, जबकि सॉफ्टबॉल का बल्ला अधिकतम 34 इंच लंबा हो सकता है। हालांकि, दोनों खेलों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बल्ले की लंबाई 32 से 34 इंच के बीच होती है। बेसबॉल बैट के बैरल का डायमीटर 2.61 इंच तक हो सकता है, जबकि सभी सॉफ्टबॉल बैट में 2.25 इंच के बैरल होते हैं।

दोनों खेलों में एक बड़ा अंतर तब दिखता है जब पिचर बॉल को बैटर की ओर फेंकता है। बेसबॉल पिचर गेंद को हाथ को ऊपर घुमाकर फेंकते हैं, इसलिए गेंद तेज आती है। सॉफ्टबॉल में गेंद हाथ को नीचे से घुमाकर फेंकी जाती है।

सॉफ्टबॉल में, पिचर सिर्फ 43 फीट की दूरी से गेंद फेंकते हैं और रडार गन पर 60 एमपीएच से ज्यादा रफ्तार तक पहुंचते हैं। बेसबॉल में, पिचर से बैटर तक की दूरी 60 फीट 6 इंच होती है। गेंद अक्सर 90 एमपीएच से अधिक तेज चलती है। बेसबॉल खिलाड़ी ऊंचे, कॉम्पैक्ट टीले से पिच करते हैं, जबकि सॉफ्टबॉल खिलाड़ी एक तय पिचिंग सर्कल से पिच करते हैं।

रेगुलर बेसबॉल गेम नौ इनिंग के होते हैं, लेकिन अगर गेम टाई हो जाए तो एक्स्ट्रा इनिंग में जा सकता है। सॉफ्टबॉल गेम सात इनिंग तक खेले जाते हैं। अगर एक टीम की दूसरी टीम पर बहुत ज्यादा बढ़त हो, तो उसे जल्दी खत्म किया जा सकता है। दोनों टीमों में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल मैच की अवधि 3-3.5 घंटे की होती है, जबकि सॉफ्टबॉल की अवधि 1.5 से 2 घंटे तक होती है।

बेसबॉल और सॉफ्टबॉल ओलंपिक से अंदर-बाहर होते रहे हैं। 2008 ओलंपिक के बाद इसे हटा दिया गया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया, लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 से हटा दिया गया। 2028 में लांस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक के लिए फिर से इन खेलों को शामिल किया गया है।

--आईएएनएस

पीएके