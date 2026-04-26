बस खुलकर खेलना और अपने गेम पर भरोसा रखना चाहता था: वैभव सूर्यवंशी

जयपुर, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि निडर सोच और अपने नैचुरल गेम पर भरोसा ही उनकी शानदार पारी की सबसे बड़ी वजह रही। इसी दमदार बल्लेबाजी के सहारे आरआर ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ आईपीएल 2026 के 36वें मैच में 228/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

15 वर्षीय वैभव ने 37 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 103 रन बनाए। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी पर बात करते हुए वैभव ने बताया कि उनकी आक्रामक शुरुआत के पीछे कोई तय योजना नहीं थी, यहां तक कि मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने की भी कोई खास योजना नहीं थी।

सूर्यवंशी ने अपनी पारी के बाद ब्रॉडकास्टर्स से कहा, "पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोई खास योजना नहीं थी, लेकिन मैच से पहले हमारी बातचीत हुई थी। यश भैया (यशस्वी जायसवाल) ने कहा था कि हमें आज खुलकर खेलना चाहिए। अगर हमें पहली गेंद से ही मौका मिलता है, तो हमें अपने खेल पर भरोसा रखना चाहिए, और ठीक वैसा ही हुआ।"

वैभव ने आगे कहा कि शुरुआती ओवर में उनका रवैया, जिसमें उन्होंने चार छक्के मारे थे, पूरी तरह से सहज था। "ज्यादा सोच-विचार नहीं था। मैंने बस गेंद के हिसाब से खेला। विकेट अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपने खेल पर भरोसा रखा।"

सूर्यवंशी ने यह भी बताया कि वह अपनी तैयारी को सादा लेकिन केंद्रित रखते हैं, और मैदान पर उतरने से पहले विजुअलाइजेशन (मानसिक रूप से कल्पना करने) पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं।

उन्होंने कहा, "मैं सोचता हूं कि विरोधी टीम में कौन से गेंदबाज हैं। मैं उनके खिलाफ कौन से शॉट खेल सकता हूं। दोनों तरफ बाउंड्री कितनी बड़ी हैं। मैं इन सब की कल्पना करने की कोशिश करता हूं।"

पिच की स्थिति के बारे में, इस खिलाड़ी को लगा कि यह बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी सतह थी, जबकि शुरुआत में गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिल रही थी। उन्होंने कहा, "विकेट अच्छा है। गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही थी। नई गेंद के साथ थोड़ी मूवमेंट थी, और तेज गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिल रही थी। कुल मिलाकर, यह एक अच्छा विकेट है।"

राजस्थान रॉयल्स के एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद, सूर्यवंशी का मानना ​​है कि टीम इस स्कोर को बचाने की अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा, "यह एक अच्छा स्कोर है, सर। अब हम इसे बचाने की कोशिश करेंगे, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करेंगे, हमने जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें लागू करेंगे।"

--आईएएनएस

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