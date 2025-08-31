Brendan Taylor 10000 runs: जिम्बाब्वे के लिए 10 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने ब्रेंडन टेलर

नई दिल्ली: श्रीलंका के खिलाफ रविवार को दूसरे वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। महज 20 रन की पारी खेलते हुए ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए।

ब्रेंडन टेलर ने साल 2004 से अब तक तीनों फॉर्मेट में कुल 287 मुकाबले खेले, जिसकी 320 पारियों में यह दाएं हाथ का बल्लेबाज 33.92 की औसत के साथ 10,009 रन बना चुका है। इस दौरान ब्रेंडन टेलर ने 17 शतक और 57 अर्धशतक जमाए।

इस लिस्ट में एंड्रयू फ्लावर शीर्ष पर हैं, जिन्होंने साल 1992 से 2003 के बीच 276 मुकाबलों में 40.63 की औसत के साथ 11,580 रन बनाए, जबकि ग्रांट फ्लावर 1992 से 2010 के बीच 288 मुकाबलों की 337 पारियों में 32.03 की औसत के साथ 10,028 रन जोड़कर दूसरे पायदान पर मौजूद हैं।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी जिम्बाब्वे ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 277 रन बनाए।

टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। ब्रायन बेनेट ने बेन करेन के साथ 9.4 ओवरों में 55 रन जुटाए। ब्रायन 29 गेंदों में दो चौकों की मदद से 21 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से बेन करेन ने ब्रेंडन टेलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रन जोड़े। टेलर ने 37 गेंदों में 20 रन का योगदान दिया, जबकि करेन 95 गेंदों में नौ चौकों की मदद से 79 रन बनाकर आउट हुए।

टीम 176 के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। यहां से सिकंदर रजा ने क्लाइव मदांडे के साथ छठे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी करते हुए जिम्बाब्वे को मजबूत स्थिति में ला दिया।

सिकंदर रजा 55 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि क्लाइव ने 36 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

श्रीलंका की ओर से दुष्मंथा चमीरा ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि असिथा फर्नांडो ने दो विकेट निकाले। दिलशान मदुशंका और जनिथ लियानागे ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।