ब्रायन बेनेट की तूफानी पारी बेकार, पहले टी20 में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया

Sep 03, 2025, 04:04 PM

हरारे, 3 सितंबर (आईएएनएस)। वनडे सीरीज जीतने के बाद श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ की है। बुधवार को खेले गए पहले टी20 मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हरा दिया।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर मेजबान जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया था। सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट के 57 गेंद पर 12 चौके की मदद से खेली गई 81 रन की पारी की बदौलत जिम्बाब्वे ने 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए।

बेनेट के अलावा कप्तान सिकंदर रजा ने 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्का लगाते हुए 28 रन की पारी खेली। रेयान बर्ल ने 17, सीन विलियम्स ने 14, ताशिंगा ने 11 रन की पारी खेली।

श्रीलंका के लिए दुश्मंथा चमीरा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। नुवान तुषारा, महिश तिक्षाणा और दुशान हेमंथा ने 1-1 विकेट लिए।

176 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी श्रीलंका को ओपनर पाथुम निसांका और कुसाल मेंडिस ने शानदार शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 96 रन जोड़े। निसांका 55 और कुसाल मेंडिस 38 रन बनाकर आउट हुए। पहला विकेट गिरने के बाद श्रीलंका ने अगले पांच विकेट जल्दी खोए। टीम ने 6 विकेट 142 पर खो दिए थे। मैच फंसता हुआ दिख रहा था, लेकिन कामिदु मेंडिस ने 16 गेंद पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 41 रन बनाकर श्रीलंका को जीत दिला दी। उन्हें दुशान हेमंथा का भी साथ मिला, जिन्होंने 9 गेंद पर 14 रन बनाए।

श्रीलंका ने 19.1 ओवर में 6 विकेट पर 177 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया। जिम्बाब्वे के लिए रिचर्ड नाग्वारा ने 2, मुजरबानी, एमपोसा, ब्रैड इवांस और कप्तान रजा ने 1-1 विकेट लिए।

