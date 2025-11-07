बर्थडे: तिलक वर्मा ने इस वजह से लिया क्रिकेटर बनने का फैसला, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 का विजेता बनाने में बाएं हाथ के 23 साल के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। तिलक ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंद पर 69 रन की नाबाद पारी खेल भारतीय टीम को चैंपियन बनाया था। भारतीय टीम को तिलक वर्मा नहीं मिलते, अगर उन्होंने अपने पिता की बात मानी होती।

तिलक वर्मा का जन्म 8 नवंबर 2002 को हैदराबाद में एक साधारण परिवार में हुआ था। आर्थिक परेशानी के बावजूद तिलक के पिता चाहते थे कि वे पढ़ लिखकर डॉक्टर बनें और लोगों की सेवा करें। लेकिन, तिलक की अपनी जिंदगी के लिए सोच कुछ अलग थी। वह ऐसा आदमी बनना चाहते थे कि जिन्हें दुनियाभर में जाना जाए। इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर की जगह क्रिकेटर बनना चुना। तिलक की प्रतिभा को कोच सलाम बयाश ने पहचाना और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुफ्त में कोचिंग दी।

तिलक बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी क्षमता को सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने पहचाना। 2022 में उन्होंने एमआई के लिए डेब्यू किया और उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार दो सीजन में जोरदार प्रदर्शन करने वाले तिलक को 2023 में वनडे और टी20 में डेब्यू का मौका मिला और उसके बाद से वे लगातार टीम में बने हुए हैं।

भारतीय टीम के लिए डेब्यू के बाद तिलक वर्मा ने कई अच्छी पारियां खेल अपनी क्षमता साबित की और टीम में जगह बरकरार रखी, खासकर टी20 में। तिलक ने टी20 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार मैचों में दो शतक लगाते हुए टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन, एक पारी जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी, वो एशिया कप 2025 के फाइनल में आई।

पाकिस्तान के दिए 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 20 रन पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा ने कमान संभाली और नाबाद 69 रन की पारी खेल भारत को 5 विकेट से जीत दिला दी।

तिलक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में भी सक्रिय रहते हैं और तीनों ही फॉर्मेट खेलते हैं। तिलक की खूबी मैच की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करने की है। इसी वजह से उन्हें भविष्य का स्टार माना जाता है।

मुंबई इंडियंस ने भी तिलक की इसी क्षमता की वजह से 2025 से पहले हुई मेगा नीलामी में उन्हें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के साथ रिटेन किया था।

तिलक 4 वनडे मैचों में 1 अर्धशतक की मदद से 68 रन बना चुके हैं। वहीं 36 टी20 मैचों में 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 996 रन बना चुके हैं।

आईपीएल में 2022 से 2025 के बीच खेले 54 मैचों में 8 अर्धशतक लगाते हुए 144.41 की स्ट्राइक रेट से तिलक 1,499 रन बना चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके/