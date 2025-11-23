बर्थडे स्पेशल: कभी 200 रुपये पर मैच खेलने वाले नवदीप सैनी हैं करोड़ों के मालिक

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की कहानी उन सभी क्रिकेटरों के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो आर्थिक तंगी से जूझते हुए देश के लिए खेलने का सपना देख रहे हैं। नवदीप सैनी मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक तेज गेंदबाजों में से एक हैं।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का जन्म 23 नवंबर 1992 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। वह बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से नवदीप को अपने क्रिकेटर बनने के सपने को सच करने की दिशा में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक समय ऐसा भी था, जब उनके पास स्पोर्ट्स शूज भी नहीं थे, लेकिन अपनी आर्थिक कमी को नवदीप ने कभी अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया और लगातार बेहतर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे।

उनकी प्रतिभा ही थी कि स्थानीय मैचों में उन्हें खेलने के लिए बुलाया जाता था और इसके बाद उन्हें 200 रुपये मिलते थे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम के मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर ने नवदीप सैनी की क्षमता को पहचाना और उन्हें दिल्ली की टीम में जगह दिलाई। नवदीप घरेलू क्रिकेट दिल्ली की तरफ से ही खेलते हैं। 2015-2016 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने दिल्ली के लिए डेब्यू किया था। उनकी गेंदबाजी ने प्रभावित किया था और उसी सीजन आईपीएल की दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 10 लाख रुपये में खरीद लिया। 2019 में आरसीबी ने उन्हें 3 करोड़ में खरीदा था। यहां से नवदीप के जीवन की आर्थिक लड़ाई थोड़ी आसान हुई, लेकिन बतौर क्रिकेटर भारत के लिए खेलने का उनका संघर्ष जारी रहा।

आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में नवदीप के प्रदर्शन को देखते हुए, भारतीय टीम में उन्हें पहला मौका टी20 में अगस्त 2019 में मिला। दिसंबर 2019 में वनडे और जनवरी 2021 में टेस्ट में डेब्यू किया। सैनी 2 टेस्ट में 4, 8 वनडे में 6 और 11 टी20 में 13 विकेट ले चुके हैं। किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच में अंतिम ओवर मेडन फेंकने वाले वह पहले भारतीय गेंदबाज हैं। 32 आईपीएल मैचों में वह 23 विकेट ले चुके हैं।

इंजरी की वजह से सैनी का अंतरराष्ट्रीय करियर प्रभावित रहा है। फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे सैनी घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार सक्रिय हैं। उनकी 140 से 150 किमी रफ्तार वाली गेंद बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करती रही है। कभी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर रहे सैनी अब करोड़पति बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 15 करोड़ है।

